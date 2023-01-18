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Експрем’єр Болгарії: Більшість отриманих Україною снарядів – болгарського виробництва

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 02:55
Експрем’єр Болгарії: Більшість отриманих Україною снарядів – болгарського виробництва
КИРИЛ ПЕТКОВ, фото GETTY IMAGES

Колишній прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що значна частина снарядів, які отримувала Україна як військову допомогу від країн Заходу, була болгарського виробництва.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Петков сказав в етері болгарського телеканалу ТV1.

"Значна частина дизельного палива в Україні фактично надходила з Болгарії. Також, хоча прямого експорту не було, через Польщу, Румунію, США та Британію значна частина снарядів в Україні була болгарського виробництва. Так, не можна сказати, що ми їх туди експортували, але поставки, які туди йшли, були ключовими для війни", – сказав експрем'єр Болгарії.

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Крім того, він зазначив, що великий відсоток – до 40% – дизельного палива в Україні – болгарського виробництва, і це означає, що "ми допомогли Україні, тому що вони не можуть вести цю війну без палива".

"Президент Зеленський дуже дякував нашому уряду, в останні дні роботи кабміну я отримав від нього особистий дзвінок. І він сказав: "Болгарія була фундаментальною силою в підтримці України в багатьох важливих моментах війни, особливо на початку", – стверджує Петков.

Як відомо, 16 грудня парламент Болгарії остаточно затвердив угоду з Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів. Список зброї, що передається, засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії.

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Згідно з офіційними даними, з початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 мільйонів левів ($243 млн). Йдеться про гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок і 2000 куленепробивних жилетів, 350 медичних аптечок, 5000 комплектів зимового одягу і 5000 пар зимового взуття.

Теми: БолгаріяУкраїназброя
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