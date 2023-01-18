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Экс-премьер Болгарии: Большинство полученных Украиной снарядов – болгарского производства

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 02:55
Экс-премьер Болгарии: Большинство полученных Украиной снарядов – болгарского производства
КИРИЛЛ ПЕТКОВ, фото GETTY IMAGES

Бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что значительная часть снарядов, которые получала Украина в качестве военной помощи от стран Запада, была болгарского производства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Петков сказал в эфире болгарского телеканала ТV1.

"Значительная часть дизельного топлива в Украине фактически поступала из Болгарии. Также, хотя прямого экспорта не было, через Польшу, Румынию, США и Британию значительная часть снарядов в Украине была болгарского производства. Да, нельзя сказать, что мы их туда экспортировали, но поставки, которые туда шли, были ключевыми для войны", - сказал экс-премьер Болгарии.

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Кроме того, он отметил, что большой процент - до 40% - дизельного топлива в Украине - болгарского производства, и это означает, что "мы помогли Украине, потому что они не могут вести эту войну без топлива".

"Президент Зеленский очень благодарил наше правительство, в последние дни работы кабмина я получил от него личный звонок. И он сказал: "Болгария была фундаментальной силой в поддержке Украины во многих важных моментах войны, особенно в начале", - утверждает Петков.

Как известно, 16 декабря парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов. Список передаваемого оружия засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.

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По официальным данным, с начала российской вооруженной агрессии Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 448 млн левов ($243 млн). Речь идет о гуманитарной помощи в виде 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.

Темы: БолгарияУкраинаоружие
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