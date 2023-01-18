Путін може найближчим часом оголосити другу хвилю мобілізації – ISW

Президент РФ Володимир Путін найближчими днями, а, можливо, навіть 18 січня, може оголосити в Росії другу хвилю мобілізації, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті нагадали заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який 17 січня повідомив, що Путін виступить 18 січня з промовою в Санкт-Петербурзі з нагоди 80-ї річниці прориву радянською армією нацистської блокади Ленінграда – міста, в якому народився російський президент.

"Путін полюбляє використовувати символічні дати для звернення до російського народу. Деякі російські провоєнні блогери зазначали, що він скористається цією можливістю, щоб оголосити або мобілізацію, або війну з Україною. Українська та західна розвідка також неодноразово попереджала про мобілізаційні приготування Путіна, заплановані на середину січня", – йдеться у звіті американських аналітиків.

Основні висновки ISW за 17 січня: