Путін може найближчим часом оголосити другу хвилю мобілізації – ISW

Президент РФ Володимир Путін найближчими днями, а, можливо, навіть 18 січня, може оголосити в Росії другу хвилю мобілізації, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті нагадали заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який 17 січня повідомив, що Путін виступить 18 січня з промовою в Санкт-Петербурзі з нагоди 80-ї річниці прориву радянською армією нацистської блокади Ленінграда – міста, в якому народився російський президент.

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"Путін полюбляє використовувати символічні дати для звернення до російського народу. Деякі російські провоєнні блогери зазначали, що він скористається цією можливістю, щоб оголосити або мобілізацію, або війну з Україною. Українська та західна розвідка також неодноразово попереджала про мобілізаційні приготування Путіна, заплановані на середину січня", – йдеться у звіті американських аналітиків.

Основні висновки ISW за 17 січня:

Сергій Шойгу заявив, що буде виконувати директиву Володимира Путіна про проведення масштабної військової реформи в період 2023-26 років з метою розширення звичайних збройних сил Росії, ймовірно, в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, а також створення умов для швидкого будівництва значно сильнішої російської армії.

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