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Путін може найближчим часом оголосити другу хвилю мобілізації – ISW

"Українська правда"Середа, 18 січня 2023, 05:59
Мобілізація в РФ, ілюстративне фото ТАСС

Президент РФ Володимир Путін найближчими днями, а, можливо, навіть 18 січня, може оголосити в Росії другу хвилю мобілізації, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті нагадали заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який 17 січня повідомив, що Путін виступить 18 січня з промовою в Санкт-Петербурзі з нагоди 80-ї річниці прориву радянською армією нацистської блокади Ленінграда – міста, в якому народився російський президент.

"Путін полюбляє використовувати символічні дати для звернення до російського народу. Деякі російські провоєнні блогери зазначали, що він скористається цією можливістю, щоб оголосити або мобілізацію, або війну з Україною. Українська та західна розвідка також неодноразово попереджала про мобілізаційні приготування Путіна, заплановані на середину січня", – йдеться у звіті американських аналітиків.

Основні висновки ISW за 17 січня:

  • Сергій Шойгу заявив, що буде виконувати директиву Володимира Путіна про проведення масштабної військової реформи в період 2023-26 років з метою розширення звичайних збройних сил Росії, ймовірно, в рамках підготовки до затяжної війни в Україні, а також створення умов для швидкого будівництва значно сильнішої російської армії.
  • Путін може оголосити другу хвилю мобілізації найближчими днями, можливо, вже 18 січня.
  • Міністерство оборони Росії намагається підвищити рівень професіоналізму в російських збройних силах і, ймовірно, перевірити і підвищити ефективність своїх командних ланцюгів аж до рівня невеликих підрозділів.
  • Президент Сербії Александр Вучич закликав ПВК "Вагнер" припинити вербування в Сербії.
  • Окупанти продовжували проводити обмежені контратаки поблизу Кремінної, а українські офіційні особи знову припустили, що російські війська, можливо, готуються до вирішального наступу в Луганській області.
  • Російські війська продовжували наступальні дії по всій лінії фронту в Донецькій області.
  • Російський інформаційний простір намагається представити тактичні успіхи росіян навколо Соледара як оперативно значущі.
  • Окупанти в Херсонській області продовжують спроби підтримувати своє матеріально-технічне забезпечення на східному березі Дніпра.
  • Російський окупаційний чиновник заявив, що 18 січня Путін зробить "важливу заяву" щодо війни в Україні.

Теми: ПутінРосіямобілізація
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