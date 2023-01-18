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Путин может в ближайшее время объявить вторую волну мобилизации – ISW

"Украинская правда"Среда, 18 января 2023, 04:59
Путин может в ближайшее время объявить вторую волну мобилизации – ISW
Мобилизация в РФ, иллюстративное фото ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни, а, возможно, даже 18 января, может объявить в России вторую волну мобилизации, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте напомнили заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который 17 января сообщил, что Путин выступит 18 января с речью в Санкт-Петербурге по случаю 80-й годовщины прорыва советской армией нацистской блокады Ленинграда – города, в котором родился российский президент.

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"Путин любит использовать символические даты для обращения к российскому народу. Некоторые российские провоенные блогеры отмечали, что он воспользуется этой возможностью, чтобы объявить или мобилизацию, или войну с Украиной. Украинская и западная разведка также неоднократно предупреждала о мобилизационных приготовлениях Путина, запланированных на середину января", – говорится в отчете американских аналитиков.

Основные выводы ISW за 17 января:

  • Сергей Шойгу заявил, что будет выполнять директиву Владимира Путина о проведении масштабной военной реформы в период 2023-26 годов с целью расширения обычных вооруженных сил России, вероятно, в рамках подготовки к затяжной войне в Украине, а также создания условий для быстрого строительства значительно более сильной российской армии.
  • Путин может объявить вторую волну мобилизации в ближайшие дни, возможно, уже 18 января.
  • Министерство обороны России пытается повысить уровень профессионализма в российских вооруженных силах и, вероятно, проверить и повысить эффективность своих командных цепей вплоть до уровня небольших подразделений.
  • Президент Сербии Александр Вучич призвал ЧВК "Вагнер" прекратить вербовку в Сербии.
  • Оккупанты продолжали проводить ограниченные контратаки вблизи Кременной, а украинские официальные лица вновь предположили, что российские войска, возможно, готовятся к решающему наступлению в Луганской области.
  • Российские войска продолжали наступательные действия по всей линии фронта в Донецкой области.
  • Российское информационное пространство пытается представить тактические успехи россиян вокруг Соледара как оперативно значимые.
  • Оккупанты в Херсонской области продолжают попытки поддерживать свое материально-техническое обеспечение на восточном берегу Днепра.
  • Российский оккупационный чиновник заявил, что 18 января Путин сделает "важное заявление" по войне в Украине.

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Темы: ПутинРосcиямобилизация
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