Путин может в ближайшее время объявить вторую волну мобилизации – ISW

Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни, а, возможно, даже 18 января, может объявить в России вторую волну мобилизации, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте напомнили заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который 17 января сообщил, что Путин выступит 18 января с речью в Санкт-Петербурге по случаю 80-й годовщины прорыва советской армией нацистской блокады Ленинграда – города, в котором родился российский президент.

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"Путин любит использовать символические даты для обращения к российскому народу. Некоторые российские провоенные блогеры отмечали, что он воспользуется этой возможностью, чтобы объявить или мобилизацию, или войну с Украиной. Украинская и западная разведка также неоднократно предупреждала о мобилизационных приготовлениях Путина, запланированных на середину января", – говорится в отчете американских аналитиков.

Основные выводы ISW за 17 января:

Сергей Шойгу заявил, что будет выполнять директиву Владимира Путина о проведении масштабной военной реформы в период 2023-26 годов с целью расширения обычных вооруженных сил России, вероятно, в рамках подготовки к затяжной войне в Украине, а также создания условий для быстрого строительства значительно более сильной российской армии.

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