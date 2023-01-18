Путин может в ближайшее время объявить вторую волну мобилизации – ISW

Президент РФ Владимир Путин в ближайшие дни, а, возможно, даже 18 января, может объявить в России вторую волну мобилизации, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте напомнили заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который 17 января сообщил, что Путин выступит 18 января с речью в Санкт-Петербурге по случаю 80-й годовщины прорыва советской армией нацистской блокады Ленинграда – города, в котором родился российский президент.

"Путин любит использовать символические даты для обращения к российскому народу. Некоторые российские провоенные блогеры отмечали, что он воспользуется этой возможностью, чтобы объявить или мобилизацию, или войну с Украиной. Украинская и западная разведка также неоднократно предупреждала о мобилизационных приготовлениях Путина, запланированных на середину января", – говорится в отчете американских аналитиков.

Основные выводы ISW за 17 января: