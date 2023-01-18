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США до кінця тижня можуть оголосити про нову військову допомогу для України

"Українська правда"Середа, 18 січня 2023, 05:49
США до кінця тижня можуть оголосити про нову військову допомогу для України
ДЖОН КІРБІ, ФОТО: ЄП

До кінця цього тижня Сполучені Штати можуть оголосити про додатковий пакет оборонної допомоги для України.

Джерело: радник з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю CNN

Пряма мова: "Я підозрюю, що ви продовжите чути про додаткові пакети допомоги у сфері безпеки, додаткове озброєння і можливості для України, які надходять зі Сполучених Штатів. Можливо, уже наприкінці цього тижня".

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Деталі: Кірбі не відповів, чи буде новий пакет включати танки для українців, зазначивши, що "не хоче випереджати те, що ми ще не оголосили". За його словами, США зосереджені на тому, щоби "переконатися, що ми даємо Україні те, що їм потрібно в боротьбі, яку вони ведуть".

"Ми будемо продовжувати модулювати ці пакети таким чином, щоб вони найбільше відповідали потребам України. І якщо ми не можемо цього забезпечити, ми працюємо з іншими союзниками та партнерами, щоб побачити, чи можуть вони це зробити", – сказав він. 

Теми: СШАзброяУкраїна
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