Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США до кінця тижня можуть оголосити про нову військову допомогу для України

"Українська правда"Середа, 18 січня 2023, 06:49
ДЖОН КІРБІ, ФОТО: ЄП

До кінця цього тижня Сполучені Штати можуть оголосити про додатковий пакет оборонної допомоги для України.

Джерело: радник з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю CNN

Пряма мова: "Я підозрюю, що ви продовжите чути про додаткові пакети допомоги у сфері безпеки, додаткове озброєння і можливості для України, які надходять зі Сполучених Штатів. Можливо, уже наприкінці цього тижня".

Деталі: Кірбі не відповів, чи буде новий пакет включати танки для українців, зазначивши, що "не хоче випереджати те, що ми ще не оголосили". За його словами, США зосереджені на тому, щоби "переконатися, що ми даємо Україні те, що їм потрібно в боротьбі, яку вони ведуть".

"Ми будемо продовжувати модулювати ці пакети таким чином, щоб вони найбільше відповідали потребам України. І якщо ми не можемо цього забезпечити, ми працюємо з іншими союзниками та партнерами, щоб побачити, чи можуть вони це зробити", – сказав він. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАзброяУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Британія надасть Україні понад 200 бронемашин

Вартість нового пакету допомоги США Україні сягне $2,5 млрд – CNN

WSJ: Застрелений СБУ учасник переговорів попередив Буданова про плани Путіна взяти Київ

У Байдена пом'якшили ставлення до повернення Україною Криму – NYT

Шмигаль закликав МАГАТЕ до санкцій проти "Росатома"

відеоЗеленський на форумі в Давосі закликав світ випередити нові атаки Росії

Усі новини...
США
Вимоги РФ до України визнати "нові територіальні реалії" неприйнятні – Блінкен
У Пентагоні підтвердили, що українські бійці вже вчаться стріляти з "Patriot" у США
Залужний вперше зустрівся з Міллі, виїхавши за кордон
Останні новини
08:46
Росіяни вдарили ракетами С-300 по громаді поблизу Запоріжжя
08:29
Кіпр позбавив "золотих паспортів" 222 людей
08:03
фото Росіяни обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії
07:58
ЗСУ за добу ліквідували 760 загарбників, 6 ворожих танків і гелікоптер
07:37
Британія надасть Україні понад 200 бронемашин
06:52
Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 14 населених пунктів – зведення
06:23
Євреї вимагають, щоб Лавров вибачився за порівняння росіян з жертвами Голокосту
05:58
Республіканці закликали Байдена і Шольца надати Україні необхідну зброю
04:57
У Росії створюють новий простір для критики Путіна без остраху помсти – ISW
03:58
Прем'єр-міністр Нової Зеландії оголосила про відставку перед майбутніми виборами
Усі новини...