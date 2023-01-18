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США до конца недели могут объявить о новой военной помощи для Украины

"Украинская правда"Среда, 18 января 2023, 06:49
ДЖОН КИРБИ, ФОТО: ЕП

До конца этой недели Соединенные Штаты могут объявить о дополнительном пакете оборонной помощи для Украины.

Источник: советник по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN

Прямая речь: "Я подозреваю, что вы продолжите слышать о поступающих из Соединенных Штатов дополнительных пакетах помощи в области безопасности, дополнительном вооружении и возможностях для Украины. Возможно, уже в конце этой недели".

Детали: Кирби не ответил, будет ли новый пакет включать танки для украинцев, отметив, что "не хочет опережать то, что мы еще не объявили". По его словам, США сосредоточены на том, чтобы "убедиться, что мы даем Украине то, что им нужно в борьбе, которую они ведут".

"Мы будем продолжать модулировать эти пакеты таким образом, чтобы они больше всего отвечали потребностям Украины. И если мы не можем этого обеспечить, мы работаем с другими союзниками и партнерами, чтобы увидеть, могут ли они это сделать", – сказал он. 

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Темы: СШАоружиеУкраина
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