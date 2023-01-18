Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США до конца недели могут объявить о новой военной помощи для Украины

"Украинская правда"Среда, 18 января 2023, 05:49
США до конца недели могут объявить о новой военной помощи для Украины
ДЖОН КИРБИ, ФОТО: ЕП

До конца этой недели Соединенные Штаты могут объявить о дополнительном пакете оборонной помощи для Украины.

Источник: советник по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN

Прямая речь: "Я подозреваю, что вы продолжите слышать о поступающих из Соединенных Штатов дополнительных пакетах помощи в области безопасности, дополнительном вооружении и возможностях для Украины. Возможно, уже в конце этой недели".

Реклама:

Детали: Кирби не ответил, будет ли новый пакет включать танки для украинцев, отметив, что "не хочет опережать то, что мы еще не объявили". По его словам, США сосредоточены на том, чтобы "убедиться, что мы даем Украине то, что им нужно в борьбе, которую они ведут".

"Мы будем продолжать модулировать эти пакеты таким образом, чтобы они больше всего отвечали потребностям Украины. И если мы не можем этого обеспечить, мы работаем с другими союзниками и партнерами, чтобы увидеть, могут ли они это сделать", – сказал он. 

Темы: СШАоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: