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Москва просить Баку розблокувати коридор, критично важливий для постачання Карабаху

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 06:50
Москва просить Баку розблокувати коридор, критично важливий для постачання Карабаху
В'ЇЗД У НАГІРНИЙ КАРАБАХ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у розмові з азербайджанським колегою Джейхуном Азізом огли Байрамовим підняв питання про зняття блокади з Лачинського коридору, який перекритий вже понад місяць. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

В МЗС РФ заявили, що підкреслювали необхідність "найшвидшого повноного розблокування руху Лачинським коридором" згідно з домовленістю лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії від листопада 2020 року, що поклала край гарячій фазі війни, та відновлювати роботу за основними напрямками нормалізації відносин згідно з цим документом.

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Зі свого боку глава МЗС Азербайджану у комюніке зазначає, що громадяни Азербайджану мають "законне право протестувати проти незаконної економічної діяльності, включно з експлуатацією природних ресурсів і зловживання Лачинською дорогою" у тому числі там, де стоїть російський контингент.

Він також заявив, що твердження про блокаду Карабаху та створення там гуманітарної кризи безпідставні і по дорозі щоденно рухаються десятки авто, та що неприпустимо, аби "особи, які видають себе за представників жителів Вірменії, що пржоивають на території Азербайджану, створювали перешкоди для використання населенням дороги і так штучно створювали враження блокади".

Нагадаємо, єдину дорогу, яка сполучає Нагірний Карабах із Вірменією, фактично перекрили з 12 грудня під приводом протесту екоактивістів. Через це в анклаві почались з труднощі з продуктами і медикаментами. Також 13 грудня Азербайджан перекрив постачання газу з Вірменії до Нагірного Карабаху.

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Азербайджан заявляє, що екоактивісти нібито не блокують гуманітарні вантажі і по дорозі пропускали російських військових, представників Червоного Хреста які супроводжували важкохворих пацієнтів. 

Прем’єр Вірменії на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним прямо висловив йому претензії у зв’язку з бездіяльністю російських "миротворців".

14 грудня Єреван звернувся в ЄСПЛ, щоб суд зобов'язав Баку розблокувати Лачинський коридор. 

Читайте детальніше у статті: Азербайджан заморожує війну: чому Росія дозволила зробити холод зброєю проти Вірменії.

Теми: АзербайджанВірменіяРосія
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