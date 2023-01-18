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Москва просит Баку разблокировать коридор, критически важный для снабжения Карабаха

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 06:50
Москва просит Баку разблокировать коридор, критически важный для снабжения Карабаха
ВЪЕЗД В НАГОРНЫЙ КАРАБАХ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Азизом оглы Байрамовым поднял вопрос о снятии блокады с Лачинского коридора, который перекрыт уже более месяца. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

В МИД РФ заявили, что подчеркивали необходимость "скорейшего полноценного разблокирования движения по Лачинскому коридору" согласно договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России от ноября 2020 года, положившей конец горячей фазе войны, и возобновлять работу по основным направлениям нормализации отношений в соответствии с этим документом.

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В свою очередь глава МИД Азербайджана в коммюнике отмечает, что граждане Азербайджана имеют "законное право протестовать против незаконной экономической деятельности, включая эксплуатацию природных ресурсов и злоупотребление Лачинской дорогой" в том числе там, где стоит российский контингент.

Он также заявил, что утверждения о блокаде Карабаха и создании там гуманитарного кризиса безосновательны, по дороге ежедневно движутся десятки авто, и что недопустимо, чтобы "лица, выдающие себя за представителей жителей Армении, проживающих на территории Азербайджана, создавали препятствия для использования населением дороги и так искусственно создавали впечатление блокады".

Напомним, единственную дорогу, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией, фактически перекрыли с 12 декабря под предлогом протеста экоактивистов. Из-за этого в анклаве начались с трудности с продуктами и медикаментами. Также 13 декабря Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах.

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Азербайджан заявляет, что экоактивисты якобы не блокируют гуманитарные грузы и по дороге пропускали российских военных, представителей Красного Креста, которые сопровождали тяжелобольных пациентов. 

Премьер Армении на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным прямо высказал ему претензии в связи с бездействием российских "миротворцев".

14 декабря Ереван обратился в ЕСПЧ, чтобы суд обязал Баку разблокировать Лачинский коридор. 

Читайте подробнее в статье: Азербайджан замораживает войну: почему Россия позволила сделать холод оружием против Армении.

Темы: АзербайджанАрменияРосcия
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