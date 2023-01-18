ЗСУ за добу ліквідували 820 загарбників та ворожий літак
Середа, 18 січня 2023, 08:14
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 117 770 солдатів, 287 літаків, 2 108 артилерійських систем та 1 876 безпілотників.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Д8еталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 117 770 (+820) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 130 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 225 (+10) од,
- артилерійських систем – 2 108 (+4) од,
- РСЗВ – 442 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 287 (+1) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 876 (+4) од,
- крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 889 (+12) од,
- спеціальної техніки ‒ 190 (+0) од.
Дані уточнюються.
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