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ЗСУ за добу ліквідували 820 загарбників та ворожий літак

Ірина БалачукСереда, 18 січня 2023, 08:14
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 117 770 солдатів, 287 літаків, 2 108 артилерійських систем та 1 876 безпілотників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Д8еталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 117 770 (+820) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 3 130 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 225 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2 108 (+4) од,
  • РСЗВ – 442 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+1) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 876 (+4) од,
  • крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 889 (+12) од,
  • спеціальної техніки ‒ 190 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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