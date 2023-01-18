ЗСУ за добу ліквідували 820 загарбників та ворожий літак

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 117 770 солдатів, 287 літаків, 2 108 артилерійських систем та 1 876 безпілотників.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Д8еталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.23 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 117 770 (+820) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 130 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 225 (+10) од,

артилерійських систем – 2 108 (+4) од,

РСЗВ – 442 (+1) од,

засобів ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 287 (+1) од,

гелікоптерів – 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 876 (+4) од,

крилатих ракет ‒ 749 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 889 (+12) од,

спеціальної техніки ‒ 190 (+0) од.

Дані уточнюються.