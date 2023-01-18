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ВСУ за сутки ликвидировали 820 захватчиков и вражеский самолет

Ирина БалачукСреда, 18 января 2023, 07:14
ВСУ за сутки ликвидировали 820 захватчиков и вражеский самолет
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 117 770 солдат, 287 самолетов, 2 108 артиллерийских систем и 1 876 беспилотников.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 117 770 (+820) человек ликвидировано, 
  • танков – 3 130 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 225 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2 108 (+4) ед,
  • РСЗО – 442 (+1) ед,
  • средств ПВО – 220 (+0) ед,
  • самолетов – 287 (+1) ед,
  • вертолетов – 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 876 (+4) ед,
  • крылатых ракет – 749 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 889 (+12) ед,
  • специальной техники – 190 (+0) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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