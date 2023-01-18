ВСУ за сутки ликвидировали 820 захватчиков и вражеский самолет
Среда, 18 января 2023, 07:14
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 117 770 солдат, 287 самолетов, 2 108 артиллерийских систем и 1 876 беспилотников.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 117 770 (+820) человек ликвидировано,
- танков – 3 130 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 6 225 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2 108 (+4) ед,
- РСЗО – 442 (+1) ед,
- средств ПВО – 220 (+0) ед,
- самолетов – 287 (+1) ед,
- вертолетов – 276 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 876 (+4) ед,
- крылатых ракет – 749 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 17 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 889 (+12) ед,
- специальной техники – 190 (+0) ед.
Данные уточняются.