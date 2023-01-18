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Росіяни обстріляли дві громади на Дніпропетровщині

Ірина БалачукСереда, 18 січня 2023, 08:37
Наслідки російських обстрілів. Фото з Telegram Резніченка

Уночі 18 січня російські загарбники тричі обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади Дніпропетровської області – пошкоджені будинки та лінії електропередач.  

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Нікопольщина знову страждала від ворожих ударів. Росіяни тричі накрили район вогнем з важкої артилерії. Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли у дві громади – Марганецьку та Червоногригорівську".

Деталі: За словами голови ОВА, пошкоджені будинки та лінії електропередач. Наслідки ще уточнюються. Але люди не постраждали.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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