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Россияне обстреляли две общины на Днепропетровщине

Ирина БалачукСреда, 18 января 2023, 08:37
Последствия российских обстрелов. Фото из Telegram Резниченко

Ночью 18 января российские захватчики трижды обстреляли Марганецкую и Красногригорьевскую общины Днепропетровской области – повреждены дома и линии электропередач. 

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Никопольщина снова страдала от вражеских ударов. Россияне трижды накрыли район огнем из тяжелой артиллерии. Более двух десятков вражеских снарядов прилетели в две общины – Марганецкую и Красногригорьевскую".

Детали: По словам главы ОВА, повреждены дома и линии электропередач. Последствия еще уточняются. Но люди не пострадали.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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