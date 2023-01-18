Россияне обстреляли две общины на Днепропетровщине
Среда, 18 января 2023, 08:37
Ночью 18 января российские захватчики трижды обстреляли Марганецкую и Красногригорьевскую общины Днепропетровской области – повреждены дома и линии электропередач.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Никопольщина снова страдала от вражеских ударов. Россияне трижды накрыли район огнем из тяжелой артиллерии. Более двух десятков вражеских снарядов прилетели в две общины – Марганецкую и Красногригорьевскую".
Детали: По словам главы ОВА, повреждены дома и линии электропередач. Последствия еще уточняются. Но люди не пострадали.
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