У Броварах біля дитсадка упав гвинтокрил: є загиблі

У місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа, за попередінми даними, є постараждалі та загиблі.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, джерела "Української правди" в ОВА, речника поліції Київщини Ірина Прянишникова у коментарі "Українській правді", голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Бровари. Щойно на об’єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З’ясовуємо дані про потерпілих та обставини".

Пряма мова Прянишникової: "Упав вертоліт, це сталося поблизу дитсадка. Наразі відомо про 5 загиблих".

(варто зазначити, що пізніше в ефірі національного марафону Прянишникова повідомила дослівно "Наразі відомо, що є близько 5 потерпілих і є загиблі". Прянишникова перебуває на місці події, журналісти УП намагаються додзвонитися до речниці поліції, щоб отримати точну інформацію – ред.)

Деталі: За її словами, ДСНС, мер міста, поліція та всі служби вже на місці.

фото Магнолії-ТВ

Згодом голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив, що гвинтокрил упав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

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фото магнолії-ТВ

За його словами, під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали.



Кулеба підкреслив, що є постраждалі.

Місце трагедії. На фото видно уламки гвинта гелікоптера біля входу у житловий будинок Фото Української правди

Доповнено: Пізніше ведучі телемарафону з посиланням на Броварське управління поліції повідомили, що у результаті падіння гвинтокрила поблизу дитячого садка попередньо відомо про трьох загиблих. Ще пʼятеро людей отримали поранення.