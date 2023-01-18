У Броварах біля дитсадка упав гвинтокрил: є загиблі
У місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа, за попередінми даними, є постараждалі та загиблі.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, джерела "Української правди" в ОВА, речника поліції Київщини Ірина Прянишникова у коментарі "Українській правді", голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram
Пряма мова Тимошенка: "Бровари. Щойно на об’єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З’ясовуємо дані про потерпілих та обставини".
Пряма мова Прянишникової: "Упав вертоліт, це сталося поблизу дитсадка. Наразі відомо про 5 загиблих".
(варто зазначити, що пізніше в ефірі національного марафону Прянишникова повідомила дослівно "Наразі відомо, що є близько 5 потерпілих і є загиблі". Прянишникова перебуває на місці події, журналісти УП намагаються додзвонитися до речниці поліції, щоб отримати точну інформацію – ред.)
Деталі: За її словами, ДСНС, мер міста, поліція та всі служби вже на місці.
Згодом голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив, що гвинтокрил упав поруч із дитячим садком та житловим будинком.
За його словами, під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали.
Кулеба підкреслив, що є постраждалі.
Доповнено: Пізніше ведучі телемарафону з посиланням на Броварське управління поліції повідомили, що у результаті падіння гвинтокрила поблизу дитячого садка попередньо відомо про трьох загиблих. Ще пʼятеро людей отримали поранення.