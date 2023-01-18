В Броварах возле детсада упал вертолет: есть погибшие

В городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар, по предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, источники "Украинской правды" в ОВА, спикер полиции Киевщины Ирина Прянишникова в комментарии "Украинской правде", глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Бровары. Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельства".

Реклама:

Прямая речь Прянишниковой: "Упал вертолет, это произошло вблизи детсада. Известно о 5 погибших".

(стоит отметить, что позже в эфире национального марафона Прянишникова сообщила дословно "Известно, что есть около 5 пострадавших и есть погибшие". Прянишникова находится на месте происшествия, журналисты УП пытаются дозвониться до пресс-секретаря полиции, чтобы получить точную информацию – ред.)

Детали: По ее словам, ГСЧС, мэр города, полиция и все службы уже на месте.

ВИДЕО ДНЯ

Фото Магнолии-ТВ

Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

По его словам, во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данных момент всех эвакуировали.

Фото Магнолии-ТВ

Кулеба подчеркнул, что есть пострадавшие.

Место трагедии. На фото видны обломки винта вертолета у входа в жилой дом Фото Украинской правды

Дополнено: Позже ведущие телемарафона со ссылкой на Броварское управление полиции сообщили, что в результате падения вертолета вблизи детского сада предварительно известно о трех погибших. Еще пять человек получили ранения.