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США постачають Україні боєприпаси зі складів в Ізраїлі – NYT

Тетяна ЛозовенкоСереда, 18 січня 2023, 08:42
США постачають Україні боєприпаси зі складів в Ізраїлі – NYT
Фото The New York Times

Пентагон звернувся до Ізраїлю та Південної Кореї, щоб поповнити нестачу боєприпасів для України у війні, частина з них вже відправлена.

Джерело: The New York Times

Деталі: Високопоставлений американський чиновник повідомив NYT, що  Сполучені Штати відправили або пообіцяли відправити Україні трохи більше одного мільйона 155-міліметрових снарядів. Значна частина з них – хоча і менше половини – зі складів в Ізраїлі та Південній Кореї. Інші західні країни, включаючи Німеччину, Канаду, Естонію та Італію, також надіслали Україні 155-міліметрові снаряди.

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NYT повідомляє, що Ізраїль висловлював стурбованість пропозицією Пентагона, але все ж погодилися відправити через Польщу близько половини з 300 тисяч снарядів.

ЗСУ використовують близько 90 тисяч артилерійських снарядів щомісяця, що приблизно вдвічі більше, ніж виробляють США і європейські країни разом. Співбесідники NYT наголошують, що решта має надходити з інших джерел, включаючи використання запасів або продаж.

Водночас представники Пентагону кажуть, що мають гарантувати, що американські запаси не впадуть до небезпечно низького рівня.

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Крім того, за словами двох високопоставлених ізраїльських чиновників, Сполучені Штати пообіцяли Ізраїлю, що будуть поповнювати те, що беруть зі складів на його території, і негайно відправляти боєприпаси в разі серйозної надзвичайної ситуації.

Теми: СШАзброяІзраїльПівденна Корея
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