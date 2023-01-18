США поставляют Украине боеприпасы со складов в Израиле – NYT

Пентагон обратился к Израилю и Южной Корее, чтобы восполнить недостаток боеприпасов для Украины в войне, часть из них уже отправлена.

Источник: The New York Times

Детали: Высокопоставленный американский чиновник сообщил NYT, что Соединенные Штаты отправили или пообещали отправить Украине чуть более одного миллиона 155-миллиметровых снарядов. Значительная часть из них – хотя и меньше половины – отправлена со складов в Израиле и Южной Корее. Другие западные страны, включая Германию, Канаду, Эстонию и Италию, также прислали Украине 155-миллиметровые снаряды.

NYT сообщает, что Израиль выражал обеспокоенность предложением Пентагона, но все же согласились отправить через Польшу около половины из 300 тысяч снарядов.

ВСУ используют около 90 тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно, что примерно вдвое больше, чем производят США и европейские страны вместе взятые. Собеседники NYT отмечают, что остальное должно поступать из других источников, включая использование запасов или торговлю.

В то же время представители Пентагона говорят, что должны гарантировать, что американские запасы не упадут до опасно низкого уровня. По словам двух высокопоставленных израильских чиновников, Соединенные Штаты пообещали Израилю, что будут пополнять то, что берут со складов на его территории, и немедленно отправлять боеприпасы в случае серьезной чрезвычайной ситуации.