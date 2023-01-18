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Угорщина вимагає виключити 9 осіб, серед яких олігархи РФ, із санкційного списку ЄС – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 09:46

Угорщина знову вимагає пом'якшити санкції ЄС, запроваджені під час кількох раундів у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, наполягаючи на виключені дев'яти осіб зі санкційного списку.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо "Радіо Свобода".

Будапешт знову вимагає виключити зі списку наближених до Путіна олігархів Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашнікова, повідомили 17 січня кілька дипломатичних джерел. Угорщина вже намагалася вивести цю трійцю з-під санкцій у вересні, але відступила після політичного тиску.

Тепер Угорщина також прагне виключити сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнес-партнера Авена Михаїла Фрідмана, білорусько-російського олігарха Дмітрія Мазепіна, його сина Нікіту Мазепіна, а також російських олігархів Григорія Березкіна і В'ячеслава Кантора.

Офіційний журнал ЄС називає Усманова "прокремлівським олігархом з особливо тісними зв'язками з президентом Росії Владіміром Путіним". Його називають одним з "улюблених олігархів Путіна" і розглядають як посередника у вирішенні бізнес-питань президента.

Санкції вже призвели до арешту яхти вартістю 600 мільйонів доларів, пов'язаної з Усмановим, який безуспішно оскаржував ці заходи в Європейському суді.  Його сестра Ісмаїлова також потрапила під санкції після того, як розслідування показало, що Усманов опосередковано передав їй свої активи.

ЗМІ раніше повідомляли, що у Брюсселі прискорили роботу над десятим пакетом санкцій та сподіваються ухвалити його до саміту Україна-ЄС у Києві.

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За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, десятий пакет санкцій буде головним чином зосереджений на закритті лазівок, і на запровадженні вагомих наслідків для тих, хто обходить санкції Європейського Союзу.

Теми: УгорщинасанкціїРосіяЄС
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