Венгрия требует исключить 9 человек, среди которых олигархи РФ, из санкционного списка ЕС – СМИ

Венгрия снова требует смягчить санкции ЕС, введенные во время нескольких раундов в связи с вторжением РФ в Украину, настаивая на исключении девяти человек из санкционного списка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно "Радио Свобода".

Будапешт снова требует исключить из списка приближенных к Путину олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, сообщили 17 января несколько дипломатических источников. Венгрия уже пыталась вывести эту троицу из-под санкций в сентябре, но отступила после политического давления.

Теперь Венгрия также стремится исключить сестру Усманова Гульбахор Исмаилову, бизнес-партнера Авена Михаила Фридмана, белорусско-российского олигарха Дмитрия Мазепина, его сына Никиту Мазепина, а также российских олигархов Григория Березкина и Вячеслава Кантора.

Официальный журнал ЕС называет Усманова "прокремлевским олигархом с особенно тесными связями с президентом России Владимиром Путиным". Его называют одним из "любимых олигархов Путина" и рассматривают как посредника в решении бизнес-вопросов президента.

Санкции уже привели к аресту яхты стоимостью 600 миллионов долларов, связанной с Усмановым, который безуспешно оспаривал эти меры в Европейском суде. Его сестра Исмаилова также попала под санкции после того, как расследование показало, что Усманов опосредованно передал ей свои активы.

СМИ ранее сообщали, что в Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом санкций и надеются принять его до саммита Украина-ЕС в Киеве.

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По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, десятый пакет санкций будет главным образом сосредоточен на закрытии лазеек, и на введении весомых последствий для тех, кто обходит санкции Европейского Союза.