СБУ встановила кадировця, який керував каральними рейдами росіян на Луганщині

Служба безпеки України ідентифікувала кадировця, який очолив каральний підрозділ російських окупантів на Луганщині та катував жителів тимчасово окупованих територій.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За інформацією слідства, чоловік керував одним із підрозділів швидкого реагування "Ахмат" Росгвардії у Чеченській республіці і приховував своє справжнє ім’я під позивним "Лобзик".

СБУ повідомляє, що під час окупації селища Макіївка Сватівського району окупант організовував викрадення і катування місцевих жителів. Таким чином загарбники намагались залякати людей і придушити рух опору в регіоні.

Дослівно: "Встановлено, що 12 квітня минулого року семеро кадировців під його керівництвом увірвалися до оселі місцевої мешканки під виглядом "зачистки" населеного пункту.

Під час "нальоту" зловмисники викрали з помешкання потерпілої мобільні телефони, побутову техніку і гроші, а саму жінку зв’язали та відвезли до приміщення селищної гімназії, де ворог облаштував катівню.

Там від неї вимагали "зізнань" у діяльності на користь українських військ. До потерпілої застосовували електрострум та били металопластиковою трубою. Потім кілька годин тримали прикутою кайданками до батареї.

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Пізно увечері кадирівці відпустили потерпілу додому, але під загрозою вбивства вимагали надати їм персональну інформацію про жителів громади".

Більше деталей: СБУ повідомляє, що жінці вдалося вибратися на підконтрольну українській владі територію.

Після звільнення населеного пункту правоохоронці зібрали беззаперечні докази вини ватажка угруповання та його підлеглих. За інформацією слідства, наразі кадировець перебуває у тимчасово окупованому Енергодарі, де командує ворожою групою "Ахмат-нефтепол".

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також віддання наказу про вчинення таких дій).