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СБУ установила кадыровца, который руководил карательными рейдами россиян на Луганщине

Татьяна ЛозовенкоСреда, 18 января 2023, 09:36
СБУ установила кадыровца, который руководил карательными рейдами россиян на Луганщине
Иллюстративное фото С сбу

Служба безопасности Украины идентифицировала кадыровца, который возглавил карательное подразделение российских оккупантов на Луганщине и пытал жителей временно оккупированных территорий.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По информации следствия, мужчина руководил одним из подразделений быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое настоящее имя под позывным "Лобзик".

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СБУ сообщает, что во время оккупации поселка Макеевка Сватовского района оккупант организовывал похищения и пытки местных жителей. Таким образом захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления в регионе.

Дословно: "Установлено, что 12 апреля прошлого года семеро кадыровцев под его руководством ворвались в дом местной жительницы под видом "зачистки" населенного пункта.

Во время "налета" злоумышленники похитили из квартиры потерпевшей мобильные телефоны, бытовую технику и деньги, а саму женщину связали и отвезли в помещение поселковой гимназии, где враг устроил застенок.

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Там от нее требовали "признаний" в деятельности в пользу украинских войск. К потерпевшей применяли электроток и били металлопластиковой трубой. Затем несколько часов держали прикованной наручниками к батарее.

Поздно вечером кадыровцы отпустили потерпевшую домой, но под угрозой убийства требовали предоставить им персональную информацию о жителях общины". 

 

Больше деталей: СБУ сообщает, что женщине удалось выбраться на подконтрольную украинской власти территорию.

После освобождения населенного пункта правоохранители собрали неопровержимые доказательства вины главаря группировки и его подчиненных. По информации следствия, сейчас кадыровец находится во временно оккупированном Энергодаре, где командует вражеской группой "Ахмат-нефтепол".

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц, а также отдача приказа о совершении таких действий).

Темы: СБУКадыровЛуганская областьвоенные преступления
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