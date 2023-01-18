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Президент Євроради закликав надати Україні танки

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 12:01

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі в Європарламенті.

"Вже майже рік Росія реалізовує стратегію руйнування й терору, намагаючись бомбами змусити українців підкоритися. Ми бачимо цей підхід у Бахмуті, у Соледарі, з останнього - у Дніпрі. Але українці чинять опір і продовжать боротьбу. А ми, Євросоюз, продовжимо підтримувати їх стільки, скільки буде необхідно. Ми продовжимо військову підтримку завдяки розширенню Європейського фонду з підтримання миру. Зараз час діяти. Україні терміново потрібно більше озброєння, і особисто я виступаю за те, щоби надати Україні танки", - заявив він.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше також висловилася за надання Україні танків. 

Нагадаємо, Польща минулого тижня висловила готовність надати Україні танки Leopard 2, але у коаліції партнерів. 

Цього тижня Британія першою анонсувала передачу Україні своїх танків Challenger 2. 

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Теми: ЄСУкраїназброя
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