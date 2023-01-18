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Президент Евросовета призвал дать Украине танки

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 11:01

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что выступает за предоставление Украине танков, наряду с другими необходимыми видами вооружений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении в Европарламенте.

"Уже почти год Россия реализует стратегию разрушения и террора, пытаясь бомбами заставить украинцев подчиниться. Мы видим этот подход в Бахмуте, в Соледаре, из последнего - в Днепре. Но украинцы сопротивляются и продолжат борьбу. А мы, Евросоюз, продолжим поддерживать их столько, сколько будет необходимо. Мы продолжим военную поддержку благодаря расширению Европейского фонда по поддержанию мира. Сейчас время действовать. Украине срочно нужно больше вооружения, и лично я выступаю за то, чтобы предоставить Украине танки", - заявил он.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также высказалась за передачу Украине танков

Напомним, Польша на прошлой неделе выразила готовность предоставить Украине танки Leopard 2, но в коалиции партнеров. 

На этой неделе Великобритания первой анонсировала передачу Украине своих танков Challenger 2.

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Темы: ЕСУкраинаоружие
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