Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером і Наполеоном.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Так само, як Наполеон мобілізував практично всю Європу проти Російської імперії, як Гітлер мобілізував і захопив, поставив під рушницю більшість європейських країн і кинув їх проти Радянського Союзу, зараз США сформували коаліцію практично з усіх європейців, які входять до НАТО та членів ЄС, з тим самим завданням – остаточного вирішення "російського питання".

Так само, як Гітлер хотів остаточно розв'язати "єврейське питання", зараз, якщо ви почитаєте західних політиків, не тільки з Польщі та Прибалтики, а й набагато притомніших, вони однозначно кажуть, що Росія повинна зазнати стратегічної поразки".

Деталі: Очільник МЗС країни-агресора також пожалівся на те, що в деяких виданнях політологи розмірковують про "деколонізацію Росії", бо "вона їм заважає".

Що цьому передувало:

Навесні глава МЗС РФ Сергій Лавров порівняв Зеленського з Гітлером через "єврейську кров". Міністерство закордонних справ Ізраїлю різко відреагувало на висловлювання Лаврова і викликало російського посла в країні, щоб висловити свій протест.