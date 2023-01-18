Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил россиян с евреями, а Запад – с Гитлером и Наполеоном.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас тоже США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и членов ЄС с той же задачей – окончательного решения "российского вопроса".

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Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков, не только из Польши и Прибалтики, но и гораздо более вменяемых, они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение".

Детали: Глава МИД страны-агрессора также недоволен тем, что в некоторых изданиях политологи рассуждают о "деколонизации России", потому что "она им мешает".

Что этому предшествовало:

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