Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров сравнил россиян с евреями, а Запад – с Гитлером

Татьяна ЛозовенкоСреда, 18 января 2023, 12:03
ЛАВРОВ, ФОТО: GETTYIMAGES

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил россиян с евреями, а Запад – с Гитлером и Наполеоном. 

Источник: ТАСС

Прямая речь: "Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас тоже США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и членов ЄС с той же задачей – окончательного решения "российского вопроса".

Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков, не только из Польши и Прибалтики, но и гораздо более вменяемых, они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение".

Детали: Глава МИД страны-агрессора также недоволен тем, что в некоторых изданиях политологи рассуждают о "деколонизации России", потому что "она им мешает".

Что этому предшествовало: 

  • Весной глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил Зеленского с Гитлером из-за "еврейской крови". Министерство иностранных дел Израиля резко отреагировало на высказывания Лаврова и вызвало российского посла в стране, чтобы выразить свой протест.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛавровРосcияевреипропаганда
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Европарламент принял резолюцию о спецтрибунале для Путина и Лукашенко

Кремль ответил на слова Зеленского о неуверенности в существовании Путина

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе "Нафтогаза" Коболеву из-за премии

видеоЛукашенко рассказал Лаврову, что Украина его "приятно удивила"

Гаубицы и противотанковое оружие: Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

Зеленский: Я не совсем уверен, что Путин еще жив

Все новости...
Лавров
Лавров ответил на мирный план Зеленского: Не может быть и речи
Лавров едет в Беларусь говорить о противодействии Западу
Посол Украины раскритиковал Израиль из-за разговора с Лавровым: свидетельствует о смене политики
Последние новости
14:37
Самый большой нацпарк в Донецкой области оккупанты уничтожили почти на 80%
14:32
Почему из аптек и медучреждений исчезли лекарства для онкобольных и когда их ждать – Минздрав
14:28
Курс валют на 19 января: наличные доллар и евро подорожали на "черном рынке"
14:27
В Бундестаге обсудили поставки танков в Украину, в партии Шольца обещают "существенные решения"
14:26
Twitter уравнял цену подписки Blue на Android и iOS до 11 долларов в месяц
14:25
В университете Каразина назначили собственного языкового омбудсмена
14:16
Украинку отобрали на всемирную выставку иллюстраторов вместе с тремя россиянами
14:08
Герасимов будет пытаться нейтрализовать Пригожина – ГУР
14:02
Не позволяла переходить себе на русский вообще. Истории погибших в Днепре детей
13:57
Правительство приняло решение, приближающее Украину к подписанию соглашения о "Едином рынке" с ЕС
Все новости...