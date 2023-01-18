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Путін раптово заявив, що в блокаді Ленінграда брали участь представники "багатьох країн Європи"

Альона Мазуренко Середа, 18 січня 2023, 12:18

Російський диктатор Володимир Путін раптово заявив, що у блокаді Ленінграда під час Другої світової брали участь представники "багатьох європейських країн". 

Джерело: Путін під час заходів, присвячених 80-річчю прориву блокади Ленінграда

Пряма мова: "У блокаді Ленінграда брали участь і скоювали злочини представники дуже багатьох європейських країн. Ми ніколи раніше через певну толерантність і для того, щоб не псувати стосунки, не псувати тло наших відносин, про це не говорили.

Але це ж було не тільки на Ленінградському фронті, це було скрізь, досить подивитися на блакитну дивізію під Сталінградом".

Деталі: При цьому ватажок окупантів не сказав про представників яких саме європейських країн йде мова. 

Путін давній поціновувач альтернативної історії. Зокрема, він вважає, що Україну створив Ленін. 

Диктатор навіть написав кілька псевдоісторичних статей про те, що українці та росіяни "один народ".

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: Блокада Ленінграда тривала з серпня 1941 року до січня 1944 року. У 1941 році Ленінград було взято в блокадне кільце і зв'язок з ним підтримувався лише повітрям і по Ладозькому озеру. Багато містян померли через голод. 

Зимою 1941-42 років по льоду Ладозького озера була прокладена автомобільна дорога - "Дорога життя", в січні 1943 року блокада була розірвана, а в січні 1944 повністю знята.

Теми: ПутінРосія
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