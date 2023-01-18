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Путін раптово заявив, що в блокаді Ленінграда брали участь представники "багатьох країн Європи"

Альона Мазуренко Середа, 18 січня 2023, 11:18
Путін раптово заявив, що в блокаді Ленінграда брали участь представники багатьох країн Європи

Російський диктатор Володимир Путін раптово заявив, що у блокаді Ленінграда під час Другої світової брали участь представники "багатьох європейських країн". 

Джерело: Путін під час заходів, присвячених 80-річчю прориву блокади Ленінграда

Пряма мова: "У блокаді Ленінграда брали участь і скоювали злочини представники дуже багатьох європейських країн. Ми ніколи раніше через певну толерантність і для того, щоб не псувати стосунки, не псувати тло наших відносин, про це не говорили.

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Але це ж було не тільки на Ленінградському фронті, це було скрізь, досить подивитися на блакитну дивізію під Сталінградом".

Деталі: При цьому ватажок окупантів не сказав про представників яких саме європейських країн йде мова. 

Путін давній поціновувач альтернативної історії. Зокрема, він вважає, що Україну створив Ленін. 

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Диктатор навіть написав кілька псевдоісторичних статей про те, що українці та росіяни "один народ".

Довідка: Блокада Ленінграда тривала з серпня 1941 року до січня 1944 року. У 1941 році Ленінград було взято в блокадне кільце і зв'язок з ним підтримувався лише повітрям і по Ладозькому озеру. Багато містян померли через голод. 

Зимою 1941-42 років по льоду Ладозького озера була прокладена автомобільна дорога - "Дорога життя", в січні 1943 року блокада була розірвана, а в січні 1944 повністю знята.

Теми: ПутінРосія
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