Путин внезапно заявил, что в блокаде Ленинграда участвовали представители "многих стран Европы"

Российский диктатор Владимир Путин внезапно заявил, что в блокаде Ленинграда во время Второй мировой участвовали представители "многих европейских стран".

Источник: Путин во время мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Прямая речь: "В блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше из-за определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить фон наших отношений, об этом не говорили.

Но это же было не только на Ленинградском фронте, это было везде, достаточно посмотреть на голубую дивизию под Сталинградом".

Детали: При этом главарь оккупантов не сказал о представителях каких именно европейских стран идет речь.

Путин давний ценитель альтернативной истории. В частности, он считает, что Украину создал Ленин.

Диктатор даже написал несколько псевдоисторических статей о том, что украинцы и россияне "один народ".

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Справка: Блокада Ленинграда продолжалась с августа 1941 года до января 1944 года. В 1941 году Ленинград был взят в блокадное кольцо и связь с ним поддерживалась только по воздуху и по Ладожскому озеру. Многие горожане умерли из-за голода.

Зимой 1941-42 годов по льду Ладожского озера была проложена автомобильная дорога - "Дорога жизни", в январе 1943 года блокада была разорвана, а в январе 1944 года полностью снята.