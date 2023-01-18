Путин внезапно заявил, что в блокаде Ленинграда участвовали представители "многих стран Европы"

Российский диктатор Владимир Путин внезапно заявил, что в блокаде Ленинграда во время Второй мировой участвовали представители "многих европейских стран".

Источник: Путин во время мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Прямая речь: "В блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше из-за определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить фон наших отношений, об этом не говорили.

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Но это же было не только на Ленинградском фронте, это было везде, достаточно посмотреть на голубую дивизию под Сталинградом".

Детали: При этом главарь оккупантов не сказал о представителях каких именно европейских стран идет речь.

Путин давний ценитель альтернативной истории. В частности, он считает, что Украину создал Ленин.

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Диктатор даже написал несколько псевдоисторических статей о том, что украинцы и россияне "один народ".

Справка: Блокада Ленинграда продолжалась с августа 1941 года до января 1944 года. В 1941 году Ленинград был взят в блокадное кольцо и связь с ним поддерживалась только по воздуху и по Ладожскому озеру. Многие горожане умерли из-за голода.

Зимой 1941-42 годов по льду Ладожского озера была проложена автомобильная дорога - "Дорога жизни", в январе 1943 года блокада была разорвана, а в январе 1944 года полностью снята.