Польща розраховує на поставку до 100 західних танків Україні разом з союзниками 

Польща сподівається, що європейські союзники надішлють до 100 бойових танків Україні для підтримки її зусиль з оборони від російського вторгнення.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в інтерв'ю Bloomberg TV в Давосі, пише "Європейська правда".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у вівторок, що веде переговори з союзниками про можливе постачання важких танків Leopard німецького виробництва в Україну, але застеріг, що будь-які оголошення повинні відбуватися в ногу з союзниками.

"Я говорив з Олафом кілька тижнів тому і намагався заохотити його зробити більше", - сказав Моравецький в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми виділили наші 14 танків Leopard і тепер чекаємо на Leopard з Данії, Фінляндії і Німеччини, а також на танки з інших країн ЄС", - додав він.

Окрім Німеччини, 12 інших європейських країн мають Leopard у своїх арсеналах, але вони потребують схвалення Берліна на передачу танків.

У суботу Британія стала першою країною, яка підтвердила, що відправить свої бойові танки в Україну.

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Європейські чиновники, які мають справу з Берліном, очікують, що Німеччина послідує цьому прикладу найближчим часом.