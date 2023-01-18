Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша рассчитывает на поставку до 100 западных танков Украине вместе с союзниками 

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 12:46

Польша надеется, что европейские союзники пришлют до 100 боевых танков Украине для поддержки ее усилий по обороне от российского вторжения.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью Bloomberg TV в Давосе, пишет "Европейская правда".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что ведет переговоры с союзниками о возможной поставке тяжелых танков Leopard немецкого производства в Украину, но предостерег, что любые объявления должны происходить в ногу с союзниками. 

"Я говорил с Олафом несколько недель назад и пытался поощрить его сделать больше", - сказал Моравецкий в интервью Bloomberg.

"Мы выделили наши 14 танков Leopard и теперь ждем Leopard из Дании, Финляндии и Германии, а также танки из других стран ЕС", - добавил он.

Кроме Германии, 12 других европейских стран имеют Leopard в своих арсеналах, но они нуждаются в одобрении Берлина на передачу танков.

В субботу Великобритания стала первой страной, которая подтвердила, что отправит свои боевые танки в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Европейские чиновники, имеющие дело с Берлином, ожидают, что Германия последует этому примеру в ближайшее время. 

Темы: ПольшаУкраинаоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Европарламент принял резолюцию о спецтрибунале для Путина и Лукашенко

Кремль ответил на слова Зеленского о неуверенности в существовании Путина

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе "Нафтогаза" Коболеву из-за премии

видеоЛукашенко рассказал Лаврову, что Украина его "приятно удивила"

Гаубицы и противотанковое оружие: Эстония предоставит Украине рекордный пакет военной помощи

Зеленский: Я не совсем уверен, что Путин еще жив

Все новости...
Польша
Украинский monobank выходит на рынок Польши под названием stereo
Залужный впервые встретился с Милли, выехав за границу
Моравецкий в Берлине призвал правительство Германии предоставить Украине все виды оружия
Последние новости
16:09
Плохая координация между СБУ и ГУР: Подоляк назвал причину убийства Киреева
16:07
Удар по многоэтажке в Днепре: количество жертв возросло до 46 человек
15:52
видеоРоссияне ударили по жилому кварталу в центре Херсона
15:52
Шестерых раненых из-за авиакатастрофы в Броварах отправят на лечение за границу
15:51
видеоВ четверг российские МиГи в Беларуси взлетали с "Кинжалами"
15:43
В Херсоне из-за обстрелов частичное отключение электроэнергии
15:42
Премьер Испании: чтобы завершить войну, надо "говорить со всеми, включая Путина"
15:40
фотоКиевские таможенники обнаружили в почтовой бандероле археологические артефакты Руси
15:32
Глава УГКЦ Святослав Шевчук: Если запретить УПЦ, то дадим этой церкви в руки пальму мученичества
15:25
видеоМинобороны показало, как военных в Великобритании готовят к боевым действиям в городах
Все новости...