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Польша рассчитывает на поставку до 100 западных танков Украине вместе с союзниками 

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 11:46

Польша надеется, что европейские союзники пришлют до 100 боевых танков Украине для поддержки ее усилий по обороне от российского вторжения.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью Bloomberg TV в Давосе, пишет "Европейская правда".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что ведет переговоры с союзниками о возможной поставке тяжелых танков Leopard немецкого производства в Украину, но предостерег, что любые объявления должны происходить в ногу с союзниками. 

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"Я говорил с Олафом несколько недель назад и пытался поощрить его сделать больше", - сказал Моравецкий в интервью Bloomberg.

"Мы выделили наши 14 танков Leopard и теперь ждем Leopard из Дании, Финляндии и Германии, а также танки из других стран ЕС", - добавил он.

Кроме Германии, 12 других европейских стран имеют Leopard в своих арсеналах, но они нуждаются в одобрении Берлина на передачу танков.

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В субботу Великобритания стала первой страной, которая подтвердила, что отправит свои боевые танки в Украину.

Европейские чиновники, имеющие дело с Берлином, ожидают, что Германия последует этому примеру в ближайшее время. 

Темы: ПольшаУкраинаоружие
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