Санду: Треба допомогти Україні виграти війну, інакше будемо у небезпеці

Президентка Молдови Мая Санду на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі закликала допомогти Україні виграти війну проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє молдовське видання NewsMaker.

Санду закликала країни допомогти Україні перемогти, інакше, за її словами, "кожен з нас буде в небезпеці".

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"Ми віримо в демократію, ми цінуємо демократію, ми хочемо бути частиною вільного світу, і єдине рішення - об'єднатися. Так, це складно, але ми повинні допомогти Україні виграти цю війну, тому що інакше кожен із нас буде в небезпеці… Ми не бачимо Росію в найближчому майбутньому демократичною країною, а це означає, що небезпека зберігається", - заявила Санду.

Вона також розповіла про енергетичну кризу, з якою зіткнулася Молдова.

Санду підкреслила, що Молдова справляється з викликами, "зокрема, завдяки величезній допомозі, яку ми отримали від Євросоюзу і партнерів".

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У грудні Санду заявила, що не бачить можливості підтримувати з Росією конструктивні відносини після всього, що Кремль зробив в Україні.

Санду також вважає, що її країна має стати членом Європейського Союзу до кінця цього десятиліття.