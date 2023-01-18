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Санду: Надо помочь Украине выиграть войну, иначе будем в опасности

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 13:33

Президент Молдовы Майя Санду на полях Всемирного экономического форума в Давосе призвала помочь Украине выиграть войну против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает молдавское издание NewsMaker.

Санду призвала страны помочь Украине победить, иначе, по ее словам, "каждый из нас будет в опасности".

"Мы верим в демократию, мы ценим демократию, мы хотим быть частью свободного мира, и единственное решение - объединиться. Да, это сложно, но мы должны помочь Украине выиграть эту войну, потому что иначе каждый из нас будет в опасности... Мы не видим Россию в ближайшем будущем демократической страной, а это означает, что опасность сохраняется", - заявила Санду.

Она также рассказала об энергетическом кризисе, с которым столкнулась Молдова. 

Санду подчеркнула, что Молдова справляется с вызовами, "в частности, благодаря огромной помощи, которую мы получили от Евросоюза и партнеров".

В декабре Санду заявила, что не видит возможности поддерживать с Россией конструктивные отношения после всего, что Кремль сделал в Украине.

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Санду также считает, что ее страна должна стать членом Европейского Союза до конца этого десятилетия.

Темы: МолдоваУкраинавойна
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