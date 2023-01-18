Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони Канади у Києві оголосила про передачу 200 бронемашин Senator

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 14:17
Міністр оборони Канади у Києві оголосила про передачу 200 бронемашин Senator
бронемашини Senator

Міністр оборони Канади Аніта Ананд перебуває з візитом у Києві і повідомила, що її країна передасть Україні 200 броньованих машин Senator.

Про це йдеться у заяві канадського уряду, пише "Європейська правда".

"Цей новий пакет військової допомоги є відповіддю на конкретний запит України на ці машини, які закуповуються у канадської компанії Roshel. Ця допомога оцінюється в понад 90 мільйонів доларів і виділяється в рамках додаткової військової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів доларів, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо в листопаді 2022 року", - йдеться у заяві.

Реклама:

Бронемашини "Senator" оснащені найсучаснішими, найкращими у своєму класі технологіями, і на них можна легко встановити озброєння. Ці машини дозволяють безпечно перевозити особовий склад та обладнання, а також здійснювати медичну евакуацію.

Міністр Ананд оголосила цю новину разом зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, з яким вона провела двосторонню зустріч.

Під час зустрічі міністр Ананд та міністр Резніков обговорили, як Канада може продовжувати задовольняти нагальні оборонні потреби України. Міністр Резніков подякував Канаді за понад 1 мільярд доларів військової допомоги, виділеної Україні з лютого 2022 року. Ця допомога включає зенітно-ракетну систему NASAMS з відповідними боєприпасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкове озброєння, гаубиці M777 та боєприпаси до них, а також багато іншого", - йдеться у заяві.

ВІДЕО ДНЯ

Машина має сталевий кузов та скло, здатне витримувати постріли з 50-каліберної зброї. "Senator" також має вибухозахищений кузов, тож він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобіля мають систему "Run Flat" з підкачкою на ходу.

Автомобіль обладнано системою, котра може протидіяти хімічним, біологічним, радіологічним атакам, генеруючи чисте повітря усередині герметичної кабіни.

Теми: КанадаУкраїназброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Канада
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Росіяни поставили ультиматум Канаді через арештований "Руслан"
Останні новини
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
Усі новини...
Реклама: