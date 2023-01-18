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Міністр оборони Канади у Києві оголосила про передачу 200 бронемашин Senator

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 15:17
бронемашини Senator

Міністр оборони Канади Аніта Ананд перебуває з візитом у Києві і повідомила, що її країна передасть Україні 200 броньованих машин Senator.

Про це йдеться у заяві канадського уряду, пише "Європейська правда".

"Цей новий пакет військової допомоги є відповіддю на конкретний запит України на ці машини, які закуповуються у канадської компанії Roshel. Ця допомога оцінюється в понад 90 мільйонів доларів і виділяється в рамках додаткової військової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів доларів, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо в листопаді 2022 року", - йдеться у заяві.

Бронемашини "Senator" оснащені найсучаснішими, найкращими у своєму класі технологіями, і на них можна легко встановити озброєння. Ці машини дозволяють безпечно перевозити особовий склад та обладнання, а також здійснювати медичну евакуацію.

Міністр Ананд оголосила цю новину разом зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, з яким вона провела двосторонню зустріч.

Під час зустрічі міністр Ананд та міністр Резніков обговорили, як Канада може продовжувати задовольняти нагальні оборонні потреби України. Міністр Резніков подякував Канаді за понад 1 мільярд доларів військової допомоги, виділеної Україні з лютого 2022 року. Ця допомога включає зенітно-ракетну систему NASAMS з відповідними боєприпасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкове озброєння, гаубиці M777 та боєприпаси до них, а також багато іншого", - йдеться у заяві.

Машина має сталевий кузов та скло, здатне витримувати постріли з 50-каліберної зброї. "Senator" також має вибухозахищений кузов, тож він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобіля мають систему "Run Flat" з підкачкою на ходу.

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Теми: КанадаУкраїназброявійна
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