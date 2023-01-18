Министр обороны Канады в Киеве объявила о передаче 200 бронемашин Senator

Министр обороны Канады Анита Ананд находится с визитом в Киеве и сообщила, что ее страна передаст Украине 200 бронированных машин Senator.

Об этом говорится в заявлении канадского правительства, пишет "Европейская правда".

"Этот новый пакет военной помощи является ответом на конкретный запрос Украины на эти машины, которые закупаются у канадской компании Roshel. Эта помощь оценивается в более 90 миллионов долларов и выделяется в рамках дополнительной военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов, объявленной премьер-министром Трюдо в ноябре 2022 года", - говорится в заявлении.

Бронемашины "Senator" оснащены самыми современными, лучшими в своем классе технологиями, и на них можно легко установить вооружение. Эти машины позволяют безопасно перевозить личный состав и оборудование, а также осуществлять медицинскую эвакуацию.

Министр Ананд объявила эту новость вместе со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым, с которым она провела двустороннюю встречу.

Во время встречи министр Ананд и министр Резников обсудили, как Канада может продолжать удовлетворять насущные оборонные потребности Украины. Министр Резников поблагодарил Канаду за более 1 миллиарда долларов военной помощи, выделенной Украине с февраля 2022 года. Эта помощь включает зенитно-ракетную систему NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 бронированных машин боевой поддержки, противотанковое вооружение, гаубицы M777 и боеприпасы к ним, а также многое другое", - говорится в заявлении.

Машина имеет стальной кузов и стекло, способное выдерживать выстрелы из 50-калиберного оружия. "Senator" также имеет взрывозащищенный кузов, поэтому он может выдержать подрыв гранаты или мины. Шины автомобиля имеют систему "Run Flat" с подкачкой на ходу.

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