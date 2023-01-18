Окупанти вдень обстріляли Чернігівщину: за 15 хвилин – понад 10 вибухів

Окупанти вдень 18 січня обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів – всього зафіксовано 11 влучань за 15 хвилин.

Джерело: оперативне командування "Північ" в Facebook

Дослівно: "З 11:05 до 11:20 надійшла інформація про 11 приходів, імовірно з міномету 82 мм, в район н.п. Бучки".

Деталі: В ОК "Північ" уточнили, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.