Окупанти вдень обстріляли Чернігівщину: за 15 хвилин – понад 10 вибухів
Середа, 18 січня 2023, 14:16
Окупанти вдень 18 січня обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів – всього зафіксовано 11 влучань за 15 хвилин.
Джерело: оперативне командування "Північ" в Facebook
Дослівно: "З 11:05 до 11:20 надійшла інформація про 11 приходів, імовірно з міномету 82 мм, в район н.п. Бучки".
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Деталі: В ОК "Північ" уточнили, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.