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Окупанти вдень обстріляли Чернігівщину: за 15 хвилин – понад 10 вибухів

Тетяна ЛозовенкоСереда, 18 січня 2023, 15:16
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З УКРІНФОРМУ

Окупанти вдень 18 січня обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів – всього зафіксовано 11 влучань за 15 хвилин.

Джерело: оперативне командування "Північ" в Facebook 

Дослівно: "З 11:05 до 11:20 надійшла інформація про 11 приходів, імовірно з міномету 82 мм, в район н.п. Бучки". 

Деталі: В ОК "Північ" уточнили, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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Теми: Чернігівська областькордонобстріл
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