Оккупанты днем обстреляли Черниговщину: за 15 минут – более 10 взрывов

Оккупанты днем 18 января обстреляли приграничье Черниговщины из минометов – всего зафиксировано 11 попаданий за 15 минут.

Источник: оперативное командование "Север" в Facebook

Дословно: "С 11:05 до 11:20 поступила информация об 11 приходах, предположительно из миномета 82 мм, в район н.п. Бучки".

Детали: В ОК "Север" уточнили, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.