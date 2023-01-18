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Оккупанты днем обстреляли Черниговщину: за 15 минут – более 10 взрывов

Татьяна ЛозовенкоСреда, 18 января 2023, 14:16
Оккупанты днем обстреляли Черниговщину: за 15 минут – более 10 взрывов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С УКРИНФОРМА

Оккупанты днем 18 января обстреляли приграничье Черниговщины из минометов – всего зафиксировано 11 попаданий за 15 минут.

Источник: оперативное командование "Север" в Facebook 

Дословно: "С 11:05 до 11:20 поступила информация об 11 приходах, предположительно из миномета 82 мм, в район н.п. Бучки". 

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Детали: В ОК "Север" уточнили, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Темы: Черниговская областьграницаобстрел
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