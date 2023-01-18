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Росіяни застрелили солдата, який втік з війни в Україні

Альона Мазуренко Середа, 18 січня 2023, 15:42
скриншот Mash

Російські відомства повідомляють, що силовики РФ застрелили солдата Дмитра Перова, який разом із зброєю втік з війни в Україні. 

Джерело: пресслужба уряду Липецької області

Деталі: Російські телеграм-канали пишуть, що військовий чинив опір.

Після вбивства силовики РФ не змогли одразу підійти до загиблого та викликали на місце саперів.

Повідомлялося, нібито Перов "самовільно залишив розташування" військової частини в зоні проведення так званої "спеціальної воєнної операції" (так в РФ називають війну проти України – ред.).

РосЗМІ повідомляли, що Перов може мати автомат із пʼятьма магазинами та кілька гранат.

17 січня його бачили у матері у Воронежі. Хлопець потрапив на камери відеоспостереження на одній із автобусних зупинок, коли він сідав у маршрутне таксі.

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Теми: РосіяокупаціявійнаУкраїна
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