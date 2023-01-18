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Россияне застрелили солдата, который сбежал с войны в Украине

Алена МазуренкоСреда, 18 января 2023, 15:42
скриншот Mash

Российские ведомства сообщают, что силовики РФ застрелили солдата Дмитрия Перова, который вместе с оружием сбежал с войны в Украине. 

Источник: пресс-служба правительства Липецкой области

Детали: Российские телеграмм-каналы пишут, что военный сопротивлялся.

После убийства силовики РФ не смогли сразу подойти к погибшему и вызвали на место саперов.

Сообщалось, якобы Перов "самовольно покинул расположение" воинской части в зоне проведения так называемой "специальной военной операции" (так в РФ называют войну против Украины - ред.).

РосСМИ также сообщали, что у Перова может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат.

17 января его видели у матери в Воронеже. Парень попал на камеры видеонаблюдения на одной из автобусных остановок, когда он садился в маршрутное такси.

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Темы: РосcияоккупациявойнаУкраина
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