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В Європарламенті закликали Німеччину передати Україні танки Leopard 2

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 14:43

Депутати Європарламенту закликали канцлера Німеччини Шольца передати Україні до негайного розгортання сучасного озброєння і системи протиповітряної оборони.

Про це йдеться у затвердженому в середу щорічному звіті за 2022 рік про реалізацію Спільної політики безпеки та оборони.

Євродепутати також закликали до негайного розгортання в Україні сучасного озброєння і систем протиповітряної оборони.

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Вони підкреслюють, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.

"ЄС та його держави-члени повинні збільшити військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні та посилити свою оборону у протидії російським загрозам європейській безпеці. Реакція ЄС на російську агресивну війну проти України є предметом пильного спостереження з боку автократій по всьому світу і матиме значний вплив на їхню поведінку на міжнародній арені", - попереджають депутати Європарламенту.

Раніше в середу президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше також висловилася за надання Україні танків. 

Нагадаємо, Польща минулого тижня висловила готовність надати Україні танки Leopard 2, але у коаліції партнерів. 

Цього тижня Британія першою анонсувала передачу Україні своїх танків Challenger 2. 

Теми: ЄвропаНімеччиназброяУкраїна
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