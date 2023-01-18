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В Європарламенті закликали Німеччину передати Україні танки Leopard 2

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 15:43

Депутати Європарламенту закликали канцлера Німеччини Шольца передати Україні до негайного розгортання сучасного озброєння і системи протиповітряної оборони.

Про це йдеться у затвердженому в середу щорічному звіті за 2022 рік про реалізацію Спільної політики безпеки та оборони.

Євродепутати також закликали до негайного розгортання в Україні сучасного озброєння і систем протиповітряної оборони.

Вони підкреслюють, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.

"ЄС та його держави-члени повинні збільшити військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні та посилити свою оборону у протидії російським загрозам європейській безпеці. Реакція ЄС на російську агресивну війну проти України є предметом пильного спостереження з боку автократій по всьому світу і матиме значний вплив на їхню поведінку на міжнародній арені", - попереджають депутати Європарламенту.

Раніше в середу президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше також висловилася за надання Україні танків. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Польща минулого тижня висловила готовність надати Україні танки Leopard 2, але у коаліції партнерів. 

Цього тижня Британія першою анонсувала передачу Україні своїх танків Challenger 2. 

Теми: ЄвропаНімеччиназброяУкраїна
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