Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Европарламенте призвали Германию передать Украине танки Leopard 2

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 15:43

Депутаты Европарламента призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине для немедленного развертывания современное вооружение и системы противовоздушной обороны.

Об этом говорится в утвержденном в среду ежегодном отчете за 2022 год о реализации Общей политики безопасности и обороны.

Евродепутаты также призвали к немедленному развертыванию в Украине современного вооружения и систем противовоздушной обороны.

Они подчеркивают, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне.

"ЕС и его государства-члены должны увеличить военную, политическую и гуманитарную помощь Украине и усилить свою оборону в противодействии российским угрозам европейской безопасности. Реакция ЕС на российскую агрессивную войну против Украины является предметом пристального наблюдения со стороны автократий по всему миру и будет иметь значительное влияние на их поведение на международной арене", - предупреждают депутаты Европарламента.

Ранее в среду президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что выступает за предоставление Украине танков, включая другие необходимые виды вооружения.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также высказалась за предоставление Украине танков. 

ВИДЕО ДНЯ

На этой неделе Великобритания первой анонсировала передачу Украине своих танков Challenger 2. 

Темы: ЕвропаГерманияоружиеУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Сущий бес Епифаний" и "властные Ироды": по наместнику Киево-Печерской лавры завели дело

фотоГлава Евросовета выступил в Раде: Украина - это ЕС, и мы будем вместе

В парламенте Нидерландов поддержали предоставление Украине систем Patriot

Плохая координация между СБУ и ГУР: Подоляк назвал причину убийства Киреева

Кулеба: Запад до сих пор блокирует два самых нужных типа оружия, но даст и их

Европарламент принял резолюцию о спецтрибунале для Путина и Лукашенко

Все новости...
Европа
Путин дал добро на выход России из договоров Совета Европы
Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории находятся войска РФ - вице-президент ЕК
Из каких аэропортов возле Украины лучше летать: маршруты и цены
Последние новости
18:29
Авиакатастрофа в Броварах: полиция опросила более 2 тысяч человек, которые могли что-то видеть
18:25
Шурма говорит, что "Укрнафту" забрали из-за отказа помогать ВСУ. Эксруководство компании это отрицает
18:19
Сербия решила передать Украине энергетическое оборудование
17:56
"Охота" на диверсантов и мародеров: как война изменила бизнес охранных компаний
17:48
Зеленский: Многие готовы поставлять танки, все ждут согласия одной страны
17:46
Киевляне отказали в собеседовании из-за нежелания общаться на русском. Языковой омбудсмен отреагировал
17:45
Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar
17:38
"Крепость Бахмут": пограничники сдержали штурм врага и сбили два воздушных шпиона
17:35
Мишель в Раде: ЕС поможет Украине победить на поле боя
17:30
Немецкий концерн готов передать Украине более 100 боевых танков – СМИ
Все новости...