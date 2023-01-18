Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Европарламенте призвали Германию передать Украине танки Leopard 2

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 14:43

Депутаты Европарламента призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине для немедленного развертывания современное вооружение и системы противовоздушной обороны.

Об этом говорится в утвержденном в среду ежегодном отчете за 2022 год о реализации Общей политики безопасности и обороны.

Евродепутаты также призвали к немедленному развертыванию в Украине современного вооружения и систем противовоздушной обороны.

Реклама:

Они подчеркивают, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне.

"ЕС и его государства-члены должны увеличить военную, политическую и гуманитарную помощь Украине и усилить свою оборону в противодействии российским угрозам европейской безопасности. Реакция ЕС на российскую агрессивную войну против Украины является предметом пристального наблюдения со стороны автократий по всему миру и будет иметь значительное влияние на их поведение на международной арене", - предупреждают депутаты Европарламента.

Ранее в среду президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что выступает за предоставление Украине танков, включая другие необходимые виды вооружения.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также высказалась за предоставление Украине танков. 

На этой неделе Великобритания первой анонсировала передачу Украине своих танков Challenger 2. 

Темы: ЕвропаГерманияоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Европа
В Европе разгромили балканский наркокартель и конфисковали 2,7 тонны кокаина
5 стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна из Украины
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: