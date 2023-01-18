Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони Словаччини обурене діями одного з мерів, який фотографувався з прапором РФ

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 16:26

Міністерство оборони Словаччини засудило мера міста Полтар Петера Сітора за те, що той запросив на святкування річниці визволення міста від німецьких загарбників запросив представників посольства РФ і фотографувався з російським прапором.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Святкування 78-ї річниці визволення міста, яке відбулося 13 січня, спричинило скандал. Сітор, який балотувався як незалежний кандидат за підтримки партій Smer проросійського експрем’єра Роберта Фіцо, Hlas, "Республіка" та Словацького руху відродження, на додаток до презентації радянської символіки запросив на захід представників посольства Росії, а пізніше вручив їм пам'ятні листи.

На заході також була присутня група прихильників Російської Федерації з російським прапором, з якими мер також зробив спільне фото.

У міській раді не бачать у такому святкуванні нічого поганого, закликаючи його не політизувати.

 

Мер не відповів на запитання, чи вважає він російські прапори доречними.

Міністерство оборони Словаччини засудило урочистості в Полтарі за участю російської делегації. "Міністерство рішуче виступає проти дій у місті Полтар, де 13 січня 2023 року відбулися урочистості з нагоди визволення міста за участю делегації Російської Федерації - агресора, безпрецедентні напади якого Україна відбиває вже понад 10 місяців", - заявили у відомстві.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому міністерство нагадало, що Росія включила Словаччину до списку ворожих країн у липні 2022 року.

Зазначається, що на площі під час святкувань були присутні районний голова партії Hlas Карін Янішова, міські депутати від "Республіки", Smer і інші. На площі також були діти з місцевої початкової школи.

Співорганізатором заходу виступив Словацький союз антифашистських борців (SZPB). За інформацією мерії міста Полтар, саме вона звернулася з проханням, щоб під час святкування річниці визволення міста лунав радянський гімн і піднімався радянський прапор.

У відповідь глава міністерства оборони Ярослав Надь пригрозив спілці, що припинить з нею співпрацю, якщо та продовжить подібну діяльність. "Якщо будь-яка складова SZPB продовжить співорганізовувати заходи, на яких прославляється держава, яка вбиває невинних, ми будемо змушені припинити з ними співпрацю - у всіх формах в рамках підписаної угоди про співпрацю, а також розглянемо, чи доцільно надсилати представникам профспілки запрошення на урочистості з нагоди Словацького національного повстання", - заявив Ярослав Надь.

Теми: СловаччинаРосіяскандал
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Сущий біс Епіфаній" і "владні Іроди": щодо намісника Києво-Печерської лаври відкрили провадження

фотоГлава Євроради виступив у Раді: Україна - це ЄС, і ми будемо разом

У парламенті Нідерландів підтримали надання Україні систем Patriot

Погана координація між СБУ і ГУР: Подоляк назвав причину вбивства Кірєєва

Кулеба: Захід досі блокує два найпотрібніші типи зброї, але надасть і їх

Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна і Лукашенка

Усі новини...
Словаччина
Словаччина передала Україні останню із домовлених гаубиць Zuzana 2
Зеленський поговорив із главами Словаччини й Албанії про "формулу миру"
Президентка Словаччини дозволила сімом громадянам долучитись до лав ЗСУ
Останні новини
19:16
Литва оголосила новий пакет допомоги Україні: вертольоти Мі-8, гармати та боєприпаси
19:04
Чергові по небу. Як мобільні вогневі групи захищають Київ і Київщину
18:56
Іран не визнає анексію захоплених Росією українських регіонів – глава МЗС
18:55
Суд переніс розгляд екстрадиції Жеваго на 2 лютого
18:53
Росіяни завдали ракетні удари по цивільній інфраструктурі у Запорізькій області – Генштаб
18:44
Міністр оборони Канади відвідала Ірпінь: Росія відповість за свої злочини
18:40
Український інститут відкриває представництво в Німеччині та набирає команду
18:29
Авіакатастрофа в Броварах: поліція опитала понад 2 тисячі людей, які могли щось бачити
18:25
Шурма каже, що "Укрнафту" забрали через відмову допомагати ЗСУ. Екскерівництво компанії це заперечує
18:19
Сербія вирішила передати Україні енергетичне обладнання
Усі новини...