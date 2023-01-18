Міноборони Словаччини обурене діями одного з мерів, який фотографувався з прапором РФ

Міністерство оборони Словаччини засудило мера міста Полтар Петера Сітора за те, що той запросив на святкування річниці визволення міста від німецьких загарбників запросив представників посольства РФ і фотографувався з російським прапором.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Святкування 78-ї річниці визволення міста, яке відбулося 13 січня, спричинило скандал. Сітор, який балотувався як незалежний кандидат за підтримки партій Smer проросійського експрем’єра Роберта Фіцо, Hlas, "Республіка" та Словацького руху відродження, на додаток до презентації радянської символіки запросив на захід представників посольства Росії, а пізніше вручив їм пам'ятні листи.

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На заході також була присутня група прихильників Російської Федерації з російським прапором, з якими мер також зробив спільне фото.

У міській раді не бачать у такому святкуванні нічого поганого, закликаючи його не політизувати.

Мер не відповів на запитання, чи вважає він російські прапори доречними.

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Міністерство оборони Словаччини засудило урочистості в Полтарі за участю російської делегації. "Міністерство рішуче виступає проти дій у місті Полтар, де 13 січня 2023 року відбулися урочистості з нагоди визволення міста за участю делегації Російської Федерації - агресора, безпрецедентні напади якого Україна відбиває вже понад 10 місяців", - заявили у відомстві.

При цьому міністерство нагадало, що Росія включила Словаччину до списку ворожих країн у липні 2022 року.

Зазначається, що на площі під час святкувань були присутні районний голова партії Hlas Карін Янішова, міські депутати від "Республіки", Smer і інші. На площі також були діти з місцевої початкової школи.

Співорганізатором заходу виступив Словацький союз антифашистських борців (SZPB). За інформацією мерії міста Полтар, саме вона звернулася з проханням, щоб під час святкування річниці визволення міста лунав радянський гімн і піднімався радянський прапор.

У відповідь глава міністерства оборони Ярослав Надь пригрозив спілці, що припинить з нею співпрацю, якщо та продовжить подібну діяльність. "Якщо будь-яка складова SZPB продовжить співорганізовувати заходи, на яких прославляється держава, яка вбиває невинних, ми будемо змушені припинити з ними співпрацю - у всіх формах в рамках підписаної угоди про співпрацю, а також розглянемо, чи доцільно надсилати представникам профспілки запрошення на урочистості з нагоди Словацького національного повстання", - заявив Ярослав Надь.