Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны Словакии возмущено действиями мэра, фотографировавшегося с флагом РФ

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 16:26

Министерство обороны Словакии осудило мэра города Полтар Петера Ситора за то, что тот пригласил на празднование годовщины освобождения города от немецких захватчиков представителей посольства РФ и фотографировался с российским флагом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

Празднование 78-й годовщины освобождения города, которое состоялось 13 января, вызвало скандал. Ситор, который баллотировался как независимый кандидат при поддержке партий Smer пророссийского экс-премьера Роберта Фицо, Hlas, "Республика" и Словацкого движения возрождения, в дополнение к демонстрации советской символики пригласил на мероприятие представителей посольства России, а позже вручил им памятные письма.

На мероприятии также присутствовала группа сторонников Российской Федерации с российским флагом, с которыми мэр также сделал совместное фото.

В городском совете не видят в таком праздновании ничего плохого, призывая его не политизировать.

 

Мэр не ответил на вопрос, считает ли он российские флаги уместными.

Министерство обороны Словакии осудило торжества в Полтаре с участием российской делегации. "Министерство решительно выступает против действий в городе Полтар, где 13 января 2023 года состоялись торжества по случаю освобождения города с участием делегации Российской Федерации - агрессора, беспрецедентные нападения которого Украина отражает уже более 10 месяцев", - заявили в ведомстве.

ВИДЕО ДНЯ

При этом министерство напомнило, что Россия включила Словакию в список враждебных стран в июле 2022 года.

Отмечается, что на площади во время празднований присутствовали районный председатель партии Hlas Карин Янишова, городские депутаты от "Республики", Smer и другие. На площади также были дети из местной начальной школы.

Соорганизатором мероприятия выступил Словацкий союз антифашистских борцов (SZPB). По информации мэрии города Полтар, именно она обратилась с просьбой, чтобы во время празднования годовщины освобождения города звучал советский гимн и поднимался советский флаг.

В ответ глава министерства обороны Ярослав Надь пригрозил союзу, что прекратит с ним сотрудничество, если тот продолжит подобную деятельность. "Если какая-либо составляющая SZPB продолжит соорганизовывать мероприятия, на которых прославляется государство, убивающее невинных, мы будем вынуждены прекратить с ними сотрудничество - во всех формах в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве, а также рассмотрим, целесообразно ли направлять представителям профсоюза приглашения на торжества по случаю Словацкого национального восстания", - заявил Ярослав Надь.

Темы: СловакияРосcияскандал
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Сущий бес Епифаний" и "властные Ироды": по наместнику Киево-Печерской лавры завели дело

фотоГлава Евросовета выступил в Раде: Украина - это ЕС, и мы будем вместе

В парламенте Нидерландов поддержали предоставление Украине систем Patriot

Плохая координация между СБУ и ГУР: Подоляк назвал причину убийства Киреева

Кулеба: Запад до сих пор блокирует два самых нужных типа оружия, но даст и их

Европарламент принял резолюцию о спецтрибунале для Путина и Лукашенко

Все новости...
Словакия
Словакия передала Украине последнюю из договоренных гаубиц Zuzana 2
Зеленский поговорил с главами Словакии и Албании о "формуле мира"
Президент Словакии позволила семерым гражданам вступить в ряды ВСУ
Последние новости
19:16
Литва объявила новый пакет помощи Украине: вертолеты Ми-8, пушки и боеприпасы
19:04
Дежурные по небу. Как мобильные огневые группы защищают Киев и Киевщину
18:56
Иран не признает аннексию захваченных Россией украинских регионов – глава МИД
18:55
Суд перенес рассмотрение экстрадиции Жеваго на 2 февраля
18:53
Россияне нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре в Запорожской области – Генштаб
18:44
Министр обороны Канады посетила Ирпень: Россия ответит за свои преступления
18:40
Украинский институт открывает представительный офис в Германии и набирает команду
18:29
Авиакатастрофа в Броварах: полиция опросила более 2 тысяч человек, которые могли что-то видеть
18:25
Шурма говорит, что "Укрнафту" забрали из-за отказа помогать ВСУ. Эксруководство компании это отрицает
18:19
Сербия решила передать Украине энергетическое оборудование
Все новости...