Минобороны Словакии возмущено действиями мэра, фотографировавшегося с флагом РФ

Министерство обороны Словакии осудило мэра города Полтар Петера Ситора за то, что тот пригласил на празднование годовщины освобождения города от немецких захватчиков представителей посольства РФ и фотографировался с российским флагом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Aktuality.

Празднование 78-й годовщины освобождения города, которое состоялось 13 января, вызвало скандал. Ситор, который баллотировался как независимый кандидат при поддержке партий Smer пророссийского экс-премьера Роберта Фицо, Hlas, "Республика" и Словацкого движения возрождения, в дополнение к демонстрации советской символики пригласил на мероприятие представителей посольства России, а позже вручил им памятные письма.

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На мероприятии также присутствовала группа сторонников Российской Федерации с российским флагом, с которыми мэр также сделал совместное фото.

В городском совете не видят в таком праздновании ничего плохого, призывая его не политизировать.

Мэр не ответил на вопрос, считает ли он российские флаги уместными.

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Министерство обороны Словакии осудило торжества в Полтаре с участием российской делегации. "Министерство решительно выступает против действий в городе Полтар, где 13 января 2023 года состоялись торжества по случаю освобождения города с участием делегации Российской Федерации - агрессора, беспрецедентные нападения которого Украина отражает уже более 10 месяцев", - заявили в ведомстве.

При этом министерство напомнило, что Россия включила Словакию в список враждебных стран в июле 2022 года.

Отмечается, что на площади во время празднований присутствовали районный председатель партии Hlas Карин Янишова, городские депутаты от "Республики", Smer и другие. На площади также были дети из местной начальной школы.

Соорганизатором мероприятия выступил Словацкий союз антифашистских борцов (SZPB). По информации мэрии города Полтар, именно она обратилась с просьбой, чтобы во время празднования годовщины освобождения города звучал советский гимн и поднимался советский флаг.

В ответ глава министерства обороны Ярослав Надь пригрозил союзу, что прекратит с ним сотрудничество, если тот продолжит подобную деятельность. "Если какая-либо составляющая SZPB продолжит соорганизовывать мероприятия, на которых прославляется государство, убивающее невинных, мы будем вынуждены прекратить с ними сотрудничество - во всех формах в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве, а также рассмотрим, целесообразно ли направлять представителям профсоюза приглашения на торжества по случаю Словацкого национального восстания", - заявил Ярослав Надь.