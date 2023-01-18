У Європарламенті закликали розслідувати звинувачення проти комісара Варгеї, що гальмував шлях України в ЄС

У Європарламенті хочуть розслідування Єврокомісії через підозри в упередженості угорського єврокомісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Про це йдеться у затвердженому в середу щорічному звіті за 2022 рік про реалізацію Спільної політики безпеки та оборони.

"Європарламент залишається глибоко стурбованим повідомленнями про те, що комісар з питань сусідства та розширення навмисно намагається обійти та підірвати центральну роль демократичних реформ та реформ верховенства права в країнах-кандидатах на вступ до ЄС", - йдеться у звіті.

Європарламент закликав Єврокомісію "ініціювати незалежне та неупереджене розслідування щодо того, чи є поведінка та політика, яку просуває комісар з питань сусідства та розширення, порушенням Кодексу поведінки членів комісії та зобов'язань комісара відповідно до Договорів".

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що угорський комісар, на переконання Києва, ставить перед собою мету за будь-яку ціну загальмувати рух України до членства.

А заодно "під роздачу" потрапляє Кишинів. Це може дозволити одному з головних партнерів угорської влади – путінській Росії – отримати реванш у Молдові та ще одну точку нестабільності на кордоні ЄС.

Цей сценарій, якщо відбудеться, стане масштабною геополітичною поразкою ЄС, йдеться у статті Угорське гальмо. Як Брюссель відкладає подальше зближення України та Молдови з ЄС.

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Водночас в уряді не бачать ризиків того, що політичний тиск керівництва Угорщини на єврокомісара з питань розширення Олівера Варгеї може заблокувати шлях України до членства в ЄС.