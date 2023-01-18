В Европарламенте призвали расследовать обвинения против комиссара Вархеи, тормозившего путь Украины в ЕС

В Европарламенте хотят расследования Еврокомиссии из-за подозрений в предвзятости венгерского еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархеи в отношении стран-кандидатов на вступление в ЕС.

Об этом говорится в утвержденном в среду ежегодном отчете за 2022 год о реализации Общей политики безопасности и обороны.

"Европарламент остается глубоко обеспокоенным сообщениями о том, что комиссар по вопросам соседства и расширения намеренно пытается обойти и подорвать центральную роль демократических реформ и реформ верховенства права в странах-кандидатах на вступление в ЕС", - говорится в отчете.

Европарламент призвал Еврокомиссию "инициировать независимое и беспристрастное расследование относительно того, является ли поведение и политика, которую продвигает комиссар по вопросам соседства и расширения, нарушением Кодекса поведения членов комиссии и обязательств комиссара в соответствии с Договорами".

Ранее "Европейская правда" сообщала, что венгерский комиссар, по мнению Киева, ставит перед собой цель любой ценой затормозить движение Украины к членству.

А заодно "под раздачу" попадает Кишинев. Это может позволить одному из главных партнеров венгерской власти - путинской России - получить реванш в Молдове и еще одну точку нестабильности на границе ЕС.

Этот сценарий, если произойдет, станет масштабным геополитическим поражением ЕС, говорится в статье Венгерский тормоз. Как Брюссель откладывает дальнейшее сближение Украины и Молдовы с ЕС.

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В то же время в правительстве не видят рисков того, что политическое давление руководства Венгрии на еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Вархеи может заблокировать путь Украины к членству в ЕС.