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Шольц пообіцяв Україні постійну підтримку Німеччини, але не відповів щодо танків

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 18:19

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що підтримка України у війні з Росією триватиме безстроково.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, пише "Європейська правда" із посиланням на Welt.

"Ми продовжимо підтримувати Україну - стільки, скільки буде потрібно", - сказав Шольц.

Для того, щоб агресивна війна Росії зазнала невдачі, Німеччина "безперервно" і в тісній консультації з міжнародними партнерами постачає "велику кількість зброї", підкреслив канцлер.

Шольц згадав, серед іншого, про обіцяну федеральним урядом поставку системи протиповітряної оборони Patriot. У своєму виступі він назвав надану і обіцяну Україні військову допомогу "глибоким переломним моментом у німецькій зовнішній політиці і політиці безпеки".

Однак канцлер не відповів на питання про можливу поставку німецьких основних бойових танків Leopard, яке було предметом палких дебатів у коаліції і через яке Німеччина також перебуває під зростаючим міжнародним тиском.

Нагадаємо, депутати Європарламенту закликали канцлера Німеччини передати Україні для негайного розгортання сучасне озброєння і системи протиповітряної оборони.

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Теми: ШольцНімеччиназброявійна
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