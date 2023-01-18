Шольц пообещал Украине постоянную поддержку Германии, но не ответил по поводу танков

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что поддержка Украины в войне с Россией будет продолжаться бессрочно.

Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

"Мы продолжим поддерживать Украину - столько, сколько потребуется", - сказал Шольц.

Для того, чтобы агрессивная война России потерпела неудачу, Германия "непрерывно" и в тесной консультации с международными партнерами поставляет "большое количество оружия", подчеркнул канцлер.

Шольц упомянул, среди прочего, об обещанной федеральным правительством поставке системы противовоздушной обороны Patriot. В своем выступлении он назвал предоставленную и обещанную Украине военную помощь "глубоким переломным моментом в немецкой внешней политике и политике безопасности".

Однако канцлер не ответил на вопрос о возможной поставке немецких основных боевых танков Leopard, который был предметом жарких дебатов в коалиции, и из-за которого Германия также находится под растущим международным давлением.

Напомним, депутаты Европарламента призвали канцлера Германии передать Украине для немедленного развертывания современное вооружение и системы противовоздушной обороны.