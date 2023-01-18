Шольц пообещал Украине постоянную поддержку Германии, но не ответил по поводу танков
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что поддержка Украины в войне с Россией будет продолжаться бессрочно.
Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt.
"Мы продолжим поддерживать Украину - столько, сколько потребуется", - сказал Шольц.
Для того, чтобы агрессивная война России потерпела неудачу, Германия "непрерывно" и в тесной консультации с международными партнерами поставляет "большое количество оружия", подчеркнул канцлер.
Шольц упомянул, среди прочего, об обещанной федеральным правительством поставке системы противовоздушной обороны Patriot. В своем выступлении он назвал предоставленную и обещанную Украине военную помощь "глубоким переломным моментом в немецкой внешней политике и политике безопасности".
Однако канцлер не ответил на вопрос о возможной поставке немецких основных боевых танков Leopard, который был предметом жарких дебатов в коалиции, и из-за которого Германия также находится под растущим международным давлением.
Напомним, депутаты Европарламента призвали канцлера Германии передать Украине для немедленного развертывания современное вооружение и системы противовоздушной обороны.