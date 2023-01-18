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Джонсон розповів, як переконав лідерів Франції та Німеччини, що Путін програє війну

"Європейська правда"Середа, 18 січня 2023, 17:53
Джонсон розповів, як переконав лідерів Франції та Німеччини, що Путін програє війну
Фото: Укрінформ

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії деякі західні країни скептично оцінювали шанси України встояти, але їх вдалось переконати в протилежному.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Він підтвердив, що спершу у Франції та Німеччині віддавали перевагу переговорам і пошукам компромісу між Україною та Росією. Натомість, додав Джонсон, британський уряд одразу вирішив, що Путін має програти війну.

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"Чомусь усі сприймають Путіна з якимись забобонами, хоча підстав для цього нема. Але вони (західні лідери) казали "Ні, це надто сильно – говорити, що Путін програє. Треба знайти інші слова для цього". І я відповідав: "Ні, Путін має програти. А Україна має досягти успіху, що означає як мінімум відкинути з усіх територій, які він захопив з 24 лютого". Підкреслю: це – як мінімум", – зазначив експрем’єр Британії.

За його словами, переконати інших західних лідерів вдалось за рахунок того аргументу, що "фундаментально не існує альтернативи військовому успіху України".

"Щоразу, коли колеги з інших європейських столиць пропонували якісь переговори або мирні плани, якісь домовленості з Путіним про мирну угоду, ця ідея моментально розвалювалася у обговоренні, адже ви не можете ні про що домовитися з Путіним просто через те, що йому настільки очевидно не можна довіряти!", – пояснив Джонсон.

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"Тому ідея про домовленість з ним "не злетіла". І щоразу всі були змушені повертатися до єдиного логічного висновку, що ми маємо підтримувати Україну усім, чим ми можемо, доки Україна не викине путінських загарбників геть зі своєї землі", – додав він.

Дивіться повне інтерв’ю з Борисом Джонсоном для "Європейської правди".

Теми: Борис ДжонсонВелика Британія
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