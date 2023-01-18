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Джонсон рассказал, как убедил лидеров Франции и Германии, что Путин проигрывает войну

"Европейская правда"Среда, 18 января 2023, 18:53

Перед началом полномасштабного вторжения России некоторые западные страны скептически оценивали шансы Украины устоять, но их удалось убедить в обратном.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он подтвердил, что сначала во Франции и Германии отдавали предпочтение переговорам и поискам компромисса между Украиной и Россией. Зато, добавил Джонсон, британское правительство сразу решило, что Путин должен проиграть войну.

"Почему-то все воспринимают Путина с какими-то предрассудками, хотя оснований для этого нет. Но они (западные лидеры) говорили "Нет, это слишком сильно – говорить, что Путин проиграет. Надо найти другие слова для этого". И я отвечал: "Нет, Путин должен проиграть. А Украина должна достичь успеха, что означает как минимум отбросить со всех территорий, которые он захватил с 24 февраля". Подчеркну: это – как минимум", – отметил экс-премьер Британии.

По его словам, убедить других западных лидеров удалось за счет того аргумента, что "фундаментально не существует альтернативы военному успеху Украины".

"Каждый раз, когда коллеги из других европейских столиц предлагали какие-то переговоры или мирные планы, какие-то договоренности с Путиным о мирном соглашении, эта идея моментально разваливалась в обсуждении, ведь вы не можете ни о чем договориться с Путиным просто потому, что ему настолько очевидно нельзя доверять!", - пояснил Джонсон.

"Поэтому идея о договоренности с ним "не взлетела". И каждый раз все были вынуждены возвращаться к единому логическому выводу, что мы должны поддерживать Украину всем, чем мы можем, пока Украина не выбросит путинских захватчиков прочь со своей земли", – добавил он.

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Смотрите полное интервью с Борисом Джонсоном для "Европейской правды".

Темы: Борис ДжонсонВеликобритания
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