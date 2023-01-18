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ЗСУ уразили пункт управління, район скупчення окупантів та поцілили станцію РЕБ – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 18 січня 2023, 18:12
ЗСУ уразили пункт управління, район скупчення окупантів та поцілили станцію РЕБ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження живої сили окупантів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що російські загарбники за добу завдали 22 авіаційних ударів та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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За даними Генштабу, основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Окрім того, намагаються покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому напрямку проводились безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках ворог обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На території Білорусі тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Росії та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони республіки білорусь. Відпрацьовуються практичні завдання із взаємодії повітряної та сухопутної компонент в наступальних операціях.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Рівне і Новодмитрівка Сумської області та Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони  Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Дружелюбівка на Харківщині та Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вогневий вплив потрапили райони 13 населених пунктів.  Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку і Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під вогонь ворога потрапили Велика Новосілка, Золота Нива та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Доннечині та Оріхів, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Берегове, Веселе, Федорівка, Львове та Херсон. Вкотре постраждали мирні жителі.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".

Російські окупаційні війська не припиняють мародерства на тимчасово зайнятих територіях. Так, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області, окупанти, пересуваючись групами по 10 - 15 осіб, обшукують пусті помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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