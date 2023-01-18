ВСУ поразили пункт управления, район скопления оккупантов и попали в станцию РЭБ - Генштаб

За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения живой силы оккупантов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что российские захватчики за сутки нанесли 22 авиационных удара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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По данным Генштаба, Основные усилия оккупанты сосредотачивают на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении. Кроме того, пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. На Запорожском направлении осуществлялись безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе. На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях враг обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На территории республики Беларусь продолжаются совместные учения воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны республики Беларусь. Отрабатываются практические задачи по взаимодействию воздушной и сухопутной компонент в наступательных операциях.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ровно и Новодмитровка Сумской области и Бударки, Землянки, Гатище, Волчанск, Терновая, Чугуновка, Новомлинск и Двуречная на Харьковщине.

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На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синьковки, Берестового и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Дружелюбовка на Харьковщине и Новоегоровка, Невское, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении под огневое воздействие попали районы 13 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огонь врага попали Великая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Временка и Новополье на Донбассе и Орехов, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Береговое, Веселое, Федоровка, Львовское и Херсон. В очередной раз пострадали мирные жители.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 3 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".

Российские оккупационные войска не прекращают мародерства на временно занятых территориях. Так, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области, оккупанты, передвигаясь группами по 10 - 15 человек, обыскивают пустые дома местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель.