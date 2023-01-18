Росія вже обрала собі місце серед терористів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія на чолі з Володимиром Путіним обрала собі місце терориста у світі – і чинна влада РФ уже не зможе змінити це.

Джерело: Володимир Зеленський в онлайн-включенні на Всесвітній економічний форум у Давосі, відповідаючи на запитання після свого виступу

Пряма мова: "Навіть не знаю, де це місце (Росії у світі – ред.). Мені здається, що місце серед терористів Росія собі вже обрала, і сьогодні це вже не залежить від їхнього (росіян – ред.) керівництва. Їхнє керівництво більше не впливає на розвиток Російської Федерації, їхні історію і культуру.

Я думаю, все залежить сьогодні від міцності України, підтримки партнерів, політичної підтримки світом України, а також залежить російського суспільства, яке повинно розплющити очі, якщо вони хочуть своїми очима бачити майбутнє для своєї Російської Федерації. Визнати всі ці трагічні помилки, відступити, поважати статут ООН, поважати наш суверенітет, нашу територіальну цілісність".