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Россия уже выбрала себе место среди террористов – Зеленский

Среда, 18 января 2023, 18:12
Россия уже выбрала себе место среди террористов – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия во главе с Владимиром Путиным выбрала себе место террориста в мире – и действующая власть РФ уже не сможет изменить это.  

Источник: Владимир Зеленский в онлайн-включении на Всемирный экономический форум в Давосе, отвечая на вопросы после своего выступления

Прямая речь: "Даже не знаю, где это место (России в мире – ред.). Мне кажется, что место среди террористов Россия себе уже выбрала, и сегодня это уже не зависит от их (россиян – ред.) руководства. Их руководство больше не влияет на развитие Российской Федерации, их историю и культуру.

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Я думаю, все зависит сегодня от стойкости Украины, поддержки партнеров, политической поддержки миром Украины, а также зависит от российского общества, которое должно открыть глаза, если они хотят своими глазами видеть будущее для своей Российской Федерации. Признать все эти трагические ошибки, отступить, уважать устав ООН, уважать наш суверенитет, нашу территориальную целостность".

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